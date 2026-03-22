Meteo Italia – Tempo localmente instabile con acquazzoni e nevicate sui rilievi, i dettagli

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso dall’Oceano Atlantico sino alla Russia, passando per Regno Unito e Mar del Nord. In tal modo una circolazione più fresca scorre sul suo bordo meridionale, raggiungendo il Mediterraneo centro-orientale, mentre una ciclogenesi pari a 1000 hPa è in azione a ridosso delle Canarie. Sull’Italia il campo barico è compreso tra i 1010 hPa dei settori ionici ai 1015 hPa dell’arco alpino, ma con meteo localmente incerto per il passaggio di fresche correnti dai Balcani.
Domenica tempo incerto al Nordovest e parte del centro-sud
Piccola goccia fredda tra Francia orientale e Svizzera determinerà un’avvio di domenica incerto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose sin verso i 600-800 metri. Molte nubi anche al sud, Sicilia e tra Abruzzo e Lazio con qualche goccia di pioggia sui settori costieri del medio-basso Lazio. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.
Avvio di settimana più stabile al nord, incerto al centro-sud
Avvio di settimana che farà registrare un aumento del campo barico sul nord Italia con meteo nel complesso stabile. Circolazione fresca ed instabile che insisterà al centro-sud con acquazzoni e nevicate sui rilievi a prevalente ciclo diurno. Mercoledì generale tregua con stabilità su tutto il Paese con momentaneo aumento termico.
Affondo freddo nella seconda metà della settimana?
Anticiclone delle Azzorre che a metà della prossima settimana tenderà a salire di latitudine, favorendo la discesa di una saccatura seguita da masse d’aria fredde d’estrazione polare marittima. Tra giovedì e venerdì possibile fase fredde sull’Europa con interessamento anche del Mediterraneo centrale. Calo termico e peggioramento tardo invernale che potrebbe in tal caso interessare anche l’Italia con temperature al di sotto delle medie e neve a quote relativamente basse.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.