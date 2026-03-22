Meteo Italia – Tempo localmente instabile con acquazzoni e nevicate sui rilievi, i dettagli

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso dall’Oceano Atlantico sino alla Russia, passando per Regno Unito e Mar del Nord. In tal modo una circolazione più fresca scorre sul suo bordo meridionale, raggiungendo il Mediterraneo centro-orientale, mentre una ciclogenesi pari a 1000 hPa è in azione a ridosso delle Canarie. Sull’Italia il campo barico è compreso tra i 1010 hPa dei settori ionici ai 1015 hPa dell’arco alpino, ma con meteo localmente incerto per il passaggio di fresche correnti dai Balcani.

Domenica tempo incerto al Nordovest e parte del centro-sud

Piccola goccia fredda tra Francia orientale e Svizzera determinerà un’avvio di domenica incerto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con molte nubi e precipitazioni diffuse, nevose sin verso i 600-800 metri. Molte nubi anche al sud, Sicilia e tra Abruzzo e Lazio con qualche goccia di pioggia sui settori costieri del medio-basso Lazio. Nel corso del pomeriggio instabilità in formazione sui rilievi del centro-sud e Sicilia con possibili nevicate sui settori Peninsulari attorno ai 1200-1300 metri. Asciutto sul resto del Paese, con alternanza di schiarite ad addensamenti. Generale miglioramento serale.

Avvio di settimana più stabile al nord, incerto al centro-sud

Avvio di settimana che farà registrare un aumento del campo barico sul nord Italia con meteo nel complesso stabile. Circolazione fresca ed instabile che insisterà al centro-sud con acquazzoni e nevicate sui rilievi a prevalente ciclo diurno. Mercoledì generale tregua con stabilità su tutto il Paese con momentaneo aumento termico.

Affondo freddo nella seconda metà della settimana?

Anticiclone delle Azzorre che a metà della prossima settimana tenderà a salire di latitudine, favorendo la discesa di una saccatura seguita da masse d’aria fredde d’estrazione polare marittima. Tra giovedì e venerdì possibile fase fredde sull’Europa con interessamento anche del Mediterraneo centrale. Calo termico e peggioramento tardo invernale che potrebbe in tal caso interessare anche l’Italia con temperature al di sotto delle medie e neve a quote relativamente basse.

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