METEO – Impulso FREDDO per la prossima settimana, tornano FREDDO e NEVE; i dettagli

L’Inverno fatica a decollare

Il mese di gennaio volge al suo termine con condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia. Splende il sole su gran parte del Paese, salvo residui disturbi all’estremo sud. Prosegue quindi una carenza di precipitazioni, specie al nord e sui settori tirrenici con il Piemonte, ad esempio, senza fenomeni significativi dall’inizio di dicembre. Scarseggia quindi anche la neve sui settori montuosi, mentre dal punto di vista termico la seconda parte del mese è sostanzialmente in media, grazie alle infiltrazioni fredde dai Balcani.

Affondo freddo ad inizio settimana

Dopo un weekend quindi stabile, si assisterà ad un peggioramento del tempo proprio a cavallo tra fine gennaio e l’avvio del mese di febbraio. Una saccatura in discesa dal nord Europa raggiungerà il Mediterraneo centrale, portando un rapido peggioramento del tempo anche sull’Italia per la formazione di una ciclogenesi sulle regioni centrali. Piogge in arrivo lunedì 31 gennaio ad iniziare dai settori tirrenici, ma con tendenza al peggioramento dal tardo pomeriggio-sera anche sul medio-basso Adriatico. Martedì 1 febbraio condizioni iniziali instabili sul sud Italia e Sicilia settentrionale con fenomeni sparsi, mentre un rapido miglioramento si osserverà al centro-nord e Sardegna. Correnti tese e fredde settentrionali “spazzeranno” tutto il Paese, con raffiche sulle due Isole Maggiori fino a 100 km/h.

Torna la neve fin sotto i 1000 metri

Non solo piogge e forti venti, ma l’aria fredda favorirà il ritorno della neve fin sotto i 1000 metri. Nevicate da stau sono attese lunedì sui settori alpini di confine, attorno ai 500-700 metri, in calo dalla sera sin verso i 300-500 metri. Quota neve inizialmente dai 1400-1600 metri sull’Appennino centro-settentrionale, in calo dalla seconda parte del giorno fino a raggiungere i 400-700 metri tra la sera e la notte di martedì. Al sud e Sicilia la neve scenderà inizialmente dai 1400-1600 metri, in calo dalla notte di martedì fino ai 600-800 metri sull’Appennino Campano-Molisano ed attorno agli 800-1100 metri tra Basilicata e Campania sin verso i 1000-1200 metri in Sicilia. Martedì deboli nevicate insisteranno al sud, mediamente a partire dai 600-800 metri di Molise, Campania e Basilicata, fino ai 900-1100 metri di Calabria e Sicilia. Avvio di febbraio quindi dal sapore invernale sull’Italia, ma sarà solo una parentesi? Vediamo maggiori dettagli nella pagina seguente.