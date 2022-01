METEO ITALIA – Ultimo WEEKEND di GENNAIO con INVERNO latitante. Riscatto per la prossima SETTIMANA?

Meteo domenica – Giornata di domenica in compagnia al mattino di maggiore nuvolosità su Liguria, Toscana e sulla Val Padana; al centro-sud i cieli risulteranno invece pienamente soleggiati. Nelle ore notturne, grazie alla calma di vento avremo nubi basse anche e sui settori costieri del Lazio. Vediamo di seguito come inizierà la prossima settimana.

Meteo sabato – La giornata odierna sarà caratterizzata da stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccetto nuvolosità irregolare sulle regioni del nord-est. Attenzione a nebbie e nubi basse tra bassa Lombardia e delta del Po. Anche nel corso del pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con qualche addensamento più compatto tra Abruzzo e zone interne del Lazio. In serata si rinnovano condizioni meteo stabili, con ventilazione prevalente dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud. Diamo uno sguardo ora a domenica!

Buongiorno e buon sabato cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai in chiusura del mese di gennaio, che in questa occasione è risultato piuttosto secco: la causa risiede nella presenza costante di un anticiclone Azzorriano, esteso sull’Europa centro-occidentale. In Italia si rinnovano anche quest’oggi nebbie e nubi basse su Pianura Padana e sul golfo Ligure, ma entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo!

Ultimo giorno di gennaio con un nuovo peggioramento: tendenza per la prossima settimana

Quest’anno dunque i giorni della merla dovrebbero risultare pienamente stabili in Italia, tuttavia da lunedì dovrebbe tornare il maltempo: un cavo d’onda di matrice atlantica apporterà maltempo in Italia, dando adito alla formazione di una vasta circolazione depressionaria.Il maltempo si paleserà tra lunedì e martedì facendo irruzione specialmente al centro-sud. A seguire l’anticiclone Azzorriano potrbbe tornare ad espandersi, per poi spanciare definitivamente sul nostro territorio da metà settimana. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.