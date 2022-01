METEO – GIORNI della MERLA al via con tempo stabile, poi avvio di FEBBRAIO con AFFONDO FREDDO

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica in questo ultimo fine settimana del mese di gennaio caratterizzata da una ripresa barica sull’Italia. L’ansa depressionaria transitata ieri sui Balcani, responsabile di qualche disturbo al sud e medio Adriatico, si è rapidamente allontanata verso levante. Nel contempo persiste l’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con valori barici al suolo fino a 1035 hPa. Giorni della merla al via con meteo stabile sull’Italia, salvo qualche residuo disturbo al sud, ma con veloce irruzione fredda attesa per l’avvio di febbraio.

Meteo stabile nel weekend sull’Italia

Campo barico in nuovo deciso aumento sull’Italia, per l’allontanamento dell’ansa ciclonica che ieri ha lambito il nostro paese. Curvatura anticiclonica in quota determina quindi un ultimo weekend di gennaio stabile su tutto il Paese. Qualche nube potrà transitare al sud e medio Adriatico con residui fenomeni in queste ore su Salento, nord Sicilia e bassa Calabria; nebbie e nubi basse riprendono forma sulla Pianura Padana. Freddo di notte, con gelate al centro-nord.

Peggioramento ad avvio settimana, fronte freddo in arrivo dal nord Europa

L’avvio della nuova settimana vedrà un peggioramento di stampo invernale. Una saccatura in discesa dal nord Europa raggiungerà il Mediterraneo centrale, portando un rapido peggioramento del tempo anche sull’Italia. Piogge in arrivo lunedì 31 gennaio sui settori tirrenici con tendenza al peggioramento dalla sera anche sul medio-basso Adriatico. Aria fredda in progressivo ingresso favorirà un calo delle temperature, quindi anche della quota neve. Martedì 1 febbraio maltempo atteso sul sud Italia con fenomeni sparsi, nevosi attorno ai 600-800 metri, fino ai 1100-1300 metri di Calabria e Sicilia. Avvio di febbraio quindi in compagnia con freddo e tempo instabile, ma a seguire l’Inverno potrebbe nuovamente andare in affanno per il ritorno dell’alta pressione.