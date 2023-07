Meteo – Impulso più caldo in arrivo, clima bollente in Italia con possibile caldo da record. Vediamo quando

Correnti umide in arrivo al Nord Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Promontorio anticiclonico che tende a piegarsi verso sud-est, permettendo l’arrivo di un flusso di correnti umide, più fresche e instabili sulle regioni settentrionali. Tra oggi e domani attese piogge e temporali sparsi al Nord Italia, localmente con possibili grandinate anche di grandi dimensioni a causa dell’accumulo di aria calda e umida. Attesa anche una lieve flessione delle temperature, specie tra domani e venerdì su tutto il settentrione, in parte anche sulle regioni centrali. Al Centro-Sud continua invece la fase stabile con cieli per lo più soleggiati e caldo intenso sulle regioni meridionali con punte anche oltre i 40°C su Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.

Prossimo weekend con tanto sole in Italia e temperature in ulteriore aumento

Tra giovedì e venerdì lieve flessione delle temperature soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Ma dal weekend è attesa una nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo, con la risalita di un nuovo impulso caldo. Temperature quindi di nuovo in aumento dal fine settimana, con valori termici di circa 8 gradi sopra le medie del periodo, rendendo il weekend rovente. Ma il picco del caldo è atteso per la prossima settimana, come vedremo di seguito.

Clima bollente in Italia ad inizio prossima settimana con possibile caldo record

Come abbiamo appena anticipato, un nuovo impulso caldo è in risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo dal weekend ma soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Una temperature di +28°C a 850 hPa (circa 1500 metri) potrebbe lambire l’Italia ed interessare completamente le Isole Maggiori, con valori termici quindi di anche 12 gradi sopra la media. Possibili temperature massime oltre i +35°C anche in Pianura Padana e oltre i 40°C nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori, con punte fino ai +43°C/+44°C nelle vallate interne del medio versante tirrenico, tra Puglia e Basilicata e su Sicilia e Sardegna. Sulla Sardegna non sarebbero esclusi picchi anche oltre i 45°C. Per avere conferme e maggiori dettagli bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti dei modelli nei prossimi giorni. Per ora si tratta di una tendenza, ma che se venisse confermata potrebbe stabilire record di caldo su molte zone d’Italia.

Tendenza meteo: ritorno a caldo normale non prima di fine mese

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo lasciano poco spazio a interpretazioni: caldo intenso per l’Italia e anche prolungato almeno fino al termine di questa seconda decade di luglio. Solo a seguire sussiste l’ipotesi di un ritorno a condizioni climatiche più normali. Nessun particolare break estivo in vista, sia chiaro, ma probabilmente caldo più sopportabile.

