Meteo – Inasprimento del maltempo in arrivo, con neve a quote medie e possibili nubifragi: i dettagli

Giornata all’insegna del maltempo per l’Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata fin dalle sue prime ore dal maltempo, con piogge e rovesci in ingresso dapprima sulle regioni settentrionali per poi estendersi anche sui settori centrali. Nel primo caso, la neve è scesa finanche in pianura, in particolare al nordovest, nel secondo la quota neve rimane ben più elevata, attestandosi in alta montagna a causa di un richiamo di correnti più miti che sta peraltro portando le temperature nel palermitano fino a +21/+22°C.

Richiamo sciroccale al centro-sud a causa della perturbazione

Un richiamo sciroccale avvolge pertanto le regioni centro-meridionali nella giornata odierna, determinando una spaccatura dell’Italia sotto il profilo climatico: mentre al nord è infatti inverno, al centro-sud è praticamente autunno, con cieli diffusamente nuvolosi e piogge e rovesci in atto sui settori centrali, specie tirrenici e Sardegna. Le raffiche di scirocco superano anche i 70km/h nel palermitano.

Maltempo destinato a inasprirsi già da domani

Il maltempo è destinato peraltro ad inasprirsi già dalla giornata di domani mercoledì 4 febbraio, quando si estenderà anche spazialmente: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali si attiveranno domani da nord a sud, in maniera sparsa o a tratti diffusa, con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio, specie lungo il versante tirrenico. La neve, al nord, raggiungerà quote medie attestandosi generalmente intorno ai 600/900 metri, fermandosi a quote di montagna al centro.

Rovesci residuali per giovedì, in serata nuovo peggioramento

Un relativo miglioramento coinvolgerà l’Italia nella prima parte di giovedì 5 febbraio, in un contesto comunque ancora perturbato con rovesci residuali e moderati e in ulteriore attenuazione nel corso della giornata possibili sul medio-basso versante tirrenico e nordest. Un nuovo peggioramento avanzerà in direzione del nostro Paese già dalla sera, anche questo di stampo polare marittimo, portando i suoi effetti anche per tutto venerdì 6, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi sparsi da nord a sud e principalmente concentrati lungo il versante tirrenico.

