METEO – Ingente carico di SABBIA ed emissioni VULCANICHE sul BACINO MEDITERRANEO. Ecco quando

Meteo weekend – Se la giornata di sabato sarà caratterizzata da maggiore nuvolosità al settentrione, domenica vivremo l’ultimo peggioramento del mese specie su questi settori: dalla serata di sabato si potranno formare le prime precipitazioni sulla Liguria e sul Piemonte; dal mattino sono attesi acquazzoni e temporali tra il Genovese e lo Spezzino, con un possibile coinvolgimento della Versilia. Da monitorare con particolare attenzione questa fascia territoriale, in quanto potrebbero formarsi insidiosi temporali autorigeneranti con accumuli di pioggia localmente molto elevati. Nella giornata di domenica le piogge transiteranno anche su Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino; più ai margini del peggioramento le regioni del nord-est. A questa fase, sarà associato un aumento del pulviscolo sahariano in sospensione, ma anche delle emissioni dei gas delle eruzioni avvenute in questi giorni sulle Isole Canarie.

Pulviscolo sahariano e anidride solforosa in transito

Come anticipato nel weekend all’arrivo del maltempo, sarà associato un aumento del pulviscolo sahariano in quota; grazie alla forte avvezione calda in arrivo, la sabbia raggiungerà con facilità il bacino Mediterraneo andando a “sporcare” i cieli italiani: già dalla sera di sabato il dust load (carico di sabbia in quota) raggiungerà i 1300 microgrammi per metro quadrato tra Sardegna e regioni del nord-ovest. Domenica alle forti precipitazioni di pioggia, avremo anche una componente di pulviscolo non indifferente. Particolare attenzione anche alle emissioni di anidride solforosa, che si trova nell’alta atmosfera al momento a ridosso del nord-africa. Queste raggiungeranno il bacino mediterraneo da domani, con valori piuttosto elevati (ma per fortuna non dannosi per la salute).