METEO – Inizio di LUGLIO con il SOLE, poi arriva il MALTEMPO con i TEMPORALI? Ecco i dettagli

Tempo generalmente stabile sulla nostra Penisola quest’oggi

Sono veramente notevoli in molte zone della nostra Penisola gli effetti portati in Italia dall’Alta pressione di origine afroazzorriana, che malgrado nei prossimi giorni presenterà un contributo sempre più sub-tropicale, non si dimostrerà comunque imperforabile sotto i colpi di un flusso atlantico nuovamente basso sul continente europeo, come vedremo all’interno del presente editoriale. Ciò nonostante attualmente si dimostra l’unico vero protagonista dello scenario del Mediterraneo, con bel tempo generale e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi accompagnati da clima tipicamente estivo. Non mancano e non sono mancate però alcune eccezioni, vediamo quali.

Locali eccezioni al Sud Italia, peggiora al nordest

Il bel tempo avvolge quasi interamente il nostro Paese, malgrado ciò non mancano alcune, ma esistenti eccezioni, piuttosto evidenti radar e satellite meteorologico alla mano. Esse interessano generalmente le zone interne della Calabria e della Sicilia jonica, anche se alcuni acquazzoni nel corso di questo pomeriggio hanno coinvolto la catena montuosa dei Nebrodi. Tuttavia, occasionali temporali hanno interessato durante il pomeriggio odierno anche alcune aree dell’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi occidentali del Piemonte, nonché le Alpi marittime. In queste e nelle prossime ore è altresì atteso un peggioramento sui settori nordorientali, con prime piogge e temporali in ingresso sui settori alpini e aree limitrofe.

Weekend con tanto caldo e sole, ma non mancheranno temporali, ecco dove colpiranno

Il prossimo fine settimana presenterà un’Italia divisa climaticamente a metà: il nord risentirà infatti di un abbassamento della corrente a getto e conseguentemente del flusso atlantico verso il continente europeo, con condizioni di cieli nettamente più nuvolosi. Oltre questo, sono previsti nel corso dei pomeriggi anche temporali sui settori alpini, in sconfinamento presso le aree limitrofe. Nella giornata di domenica 28 giugno non è escluso un parziale interessamento dai temporali anche dell’Appennino Lazio-Abruzzese, con fenomeni comunque rapidi e solo localmente intensi. Bel tempo e clima estivo altrove, con punte fino a +37°C sulle regioni meridionali.