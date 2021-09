METEO – Inizio di OTTOBRE FLOP con ANTICICLONE e STOP all’AUTUNNO? Ecco quali possibilità

Miglioramento in atto sullo stivale

Gli ultimi rovesci e temporali localizzati che hanno interessato l’Italia nel corso di questo pomeriggio hanno cessato di esistere: più specificamente, i nuclei temporaleschi poco estesi che si sono generati e sviluppati all’interno delle zone interne di regioni come Campania, Calabria, Sardegna si sono definitivamente esauriti, lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo coerente con la risalita dell’Alta pressione sul piano sinottico.

Rimonta anticiclonica timida e poco duratura

L’allontanamento e il successivo abbandono delle correnti perturbate di natura atlantica che nel nostro Paese negli scorsi giorni hanno provocato condizioni di violento maltempo in particolare sulle regioni meridionali e in Calabria, dove i danni sono stati particolarmente ingenti, stanno favorendo una timida ripresa dell’Anticiclone africano. Tuttavia sarà destinata a durare non più di una manciata di ore: a partire da martedì 14 settembre infatti, i primi rovesci torneranno a riversarsi sul suolo nazionale a partire dall’estremo nordovest per poi estendersi nella seconda parte della prossima settimana a gran parte del centro-nord.

Finale di settembre perturbato?

Dopo esserci quindi dilungati su quanto accadrà non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, possiamo allungare il raggio per analizzare la situazione e osservare quale tendenza si può tracciare per la fine di settembre e gli inizi di ottobre: stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, le condizioni meteo sembrano destinate a peggiorare nell’ultima parte di settembre con un corridoio atlantico che si aprirà in direzione dell’Italia. Secondo questa proiezione, cosa ci attende quindi per i primi giorni di ottobre?

