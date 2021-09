METEO – ANTICICLONE in ripresa nelle PROSSIME ORE con fenomeni in esaurimento, ecco quanto durerà

Ultime piogge in atto sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora tendenzialmente perturbate sulle regioni meridionali, con piogge e temporali localizzati, ma comunque spesso molto intensi che hanno colpito nel corso di questo pomeriggio la Campania, la Calabria e la Sardegna, concentrandosi principalmente nei settori interni dello stivale. Il clima si presenta generalmente tipico di fine estate, salvo nelle aree coinvolte dal maltempo in cui si è avuto a che fare con un calo talvolta anche consistente.

Peggioramento in scivolamento verso est

Il peggioramento che nel corso di questa settimana ha interessato le regioni meridionali della nostra Penisola è in procinto di abbandonare l’Italia dirigendosi verso i quadranti orientali. La perturbazione avrebbe creato più di qualche problema in particolar modo in Calabria, dove i danni sono stati particolarmente ingenti. Dalle prossime ore dunque essa si allontanerà verso est lasciando margine all’Anticiclone di risalire lungo il Mediterraneo.

Prossime ore fenomeni in esaurimento

Da quanto scritto in precedenza emerge che nelle prossime ore, come confermano anche le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, le condizioni meteo andranno generalmente migliorando sullo stivale, con l’attenuazione e il successivo esaurimento dei fenomeni attualmente in atto. Il tempo tornerà dunque a risultare stabile e asciutto sostanzialmente ovunque, con diversi gradi di nuvolosità. Ma quanto durerà questa situazione?

