METEO – Intensa ondata di MALTEMPO, è ALLERTA ROSSA in Calabria: evacuazioni nel crotonese. Cosa sta accadendo, i dettagli

Forte maltempo nell’estremo sud

Tanto annunciata ed eccola arrivata puntuale la violenta ondata di maltempo in parte del sud Italia. Nel mirino dei nubifragi e forti temporali la Sicilia e la Calabria dove vige l’allerta rossa della Protezione Civile valida per tutta la giornata odierna. Dopo aver colpito la Sardegna, il vortice depressionario sta interessando in queste ore la Sicilia e la Calabria e muoverà rapidamente anche verso la Basilicata, Molise e Puglia. Sono da attendersi nubifragi o anche alluvioni lampo, una situazione potenzialmente pericolosa soprattutto per le regioni ioniche, ed in particolare nel catanese, messinese, catanzarese e crotonese. Proprio a Crotone per evitare eventuali criticità o situazioni di pericolo (visto il forte maltempo già in atto) sono state ordinante urgenti evacuazioni, vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo. Leggi anche: Violenta tromba d’aria colpisce Pantelleria: ci sono morti e feriti. Il VIDEO

Ordinate evacuazioni nel crotonese: cosa sta accadendo

A seguito dell’allerta rossa diramata e delle forti piogge che già stanno colpendo il crotonese è arrivata un’importante ordinanza del sindaco poco fa. Stando a quanto si legge su wesud.it, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha ordinato l’evacuazione delle abitazioni che ricadono lungo il Canale 19 in località Margherita. Pertanto si è deciso “di adottare tutte le misure precauzionali possibili per prevenire situazioni di pericolo dato che i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Amministrazione hanno evidenziato uno scenario di rischio e di vulnerabilità di alcune porzioni di territorio”. Un’ordinanza che è stata emanata proprio per tutelare la salute delle persone e non esporle a situazioni di pericolo, visto anche quanto accaduto ieri sera in Sicilia. Si stanno registrando già degli allagamenti e smottamenti tra Calabria e Sicilia specie tra palermitano, messinese, reggino e catanzarese ma nelle prossime ore la situazione potrebbe diventare particolarmente critica nella zona attorno Crotone, dove potrebbe cadere una quantità d’acqua eccessiva. Leggi anche: Forte maltempo sull’Italia meridionale. A seguire torna l’Africano? Ultimi aggiornamenti

Maltempo anche in Sicilia e Sardegna, nubifragio nel cagliaritano

Dopo mesi di siccità è arrivata la vera pioggia in Sardegna, benefica in molti casi ma purtroppo anche dannosa e in eccesso in altri. Disagi e danni infatti sono segnalati soprattutto nel cagliaritano, dove un temporale autorigenerante la scorsa notte ha insistito per diverse ore poco ad ovest del capoluogo e scaricato al suolo tantissima pioggia, seppur in un’area ristretta e localizzata. Come si legge su castedduonline.it, il violento nubifragio ha colpito Costa Rei e soprattutto Capoterra e Sarroch, ad una ventina di chilometri da Cagliari. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco, soccorsi anche tantissimi automobilisti rimasti impantanati nel fango e nell’acqua. Leggi anche: Prossima settimana che parte con sole e caldo in Italia, cosa accadrà a seguire?

