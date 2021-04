METEO – Inizio maggio con il MALTEMPO e piogge intense nel WEEKEND. Miglioramento in vista con la nuova SETTIMANA.

Situazione sinottica sul continente europeo

L’attuale situazione sinottica vede una vasta saccatura che dall’Europa nord-orientale è in estensione verso la Penisola Iberica. Flussi umidi sud-occidentali continueranno cosi ad interessare la penisola italiana, con diversi impulsi instabili che colpiranno le regioni centro-settentrionali, mentre al sud le condizioni meteo risultano più stabili e con temperature in aumento.

Previsioni meteo sull’Italia per questi giorni

Come abbiamo appena detto delle correnti molto umide stanno interessando la penisola italiana e vari impulsi instabili interesseranno il centro-nord. Nella giornata odierna saranno le regioni centrali quelle maggiormente interessate dalle piogge, con possibili anche dei temporali, ma delle precipitazioni saranno possibili anche al nord-ovest. In serata qualche pioggia anche su Emila e Triveneto. Nuvoloso sul resto delle regioni centro-settentrionali, mentre ampi spazi di sereno saranno possibili al sud nella seconda parte della giornata con temperature oltre i 20°C e fino a 25° in Sicilia. Nella giornata di domani avremo una nuova fase instabile, con piogge intense su tutte le regioni settentrionali e piogge sparse al centro. Ancora bel tempo al sud con temperature in ulteriore aumento.

Intensa fase di maltempo nel weekend al centro-nord

La vasta saccatura estesa sulla Penisola Iberica, nel corso dei giorni si va ad approfondire e va a ruotare verso est, andando cosi ad interessare maggiormente la penisola italiana. Nei giorni del weekend avremo cieli nuvolosi ovunque con piogge sparse sulle regioni centro-settentrionali. Ma tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica avremo un forte peggioramento sulle regioni del nord. Sulla Lombardia e il Triveneto sono previste piogge molto forti, con rovesci e temporali. Stando agli ultimi aggiornamenti di ECMWF su queste zone sono previste cadere quantità abbondanti, con intensità fino a 30mm di pioggia in 6 ore. Sul Friuli Venezia Giulia le piogge intense sono previste persistere anche per tutta la giornata di domenica, mentre diminuiranno di intensità sul resto del nord. L’arrivo della nuova settimana porterà un miglioramento? Andiamo a scoprirlo

