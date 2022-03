METEO – Inizio MARZO dinamico in antitesi con le PROIEZIONI dei centri di calcolo

Condizioni meteo in Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Dall’ultima immagine satellitare si può osservare la presenza di maggiore nuvolosità in ingresso sull’Italia dai settori occidentali; da questa zona sta confluendo maggiore umidità grazie all’apertura del canale atlantico che alimenterà nei prossimi giorni un sistema di bassa pressione in transito sul basso Tirreno. Atteso infatti da domani l’ingresso di aria fredda al quale sarà associato un fronte perturbato che riporterà il maltempo sul nostro territorio. Ecco come.

Maltempo in arrivo dalla giornata di domani

Meteo domani – Aria artica attesa da domani in allungamento dall’Europa nord-orientale verso il bacino mediterraneo e in Italia, che apporterà condizioni di maltempo diffuso al centro-nord. Il fronte freddo associato sarà complice per la formazione di un minimo di bassa pressione in formazione sul Tirreno che determinerà successivamente il weekend sulle regioni meridionali. In questa fase è atteso un ritorno della neve specialmente in Appennino con accumuli deboli o moderata di 500-700 metri al centro e dai 1100-1300 metri al sud Italia. Atteso poi un calo della quota neve in serata con accumuli dai 400-600 metri su Lazio e Campania e dai 800-1000 metri sulla Basilicata. A seguire vediamo la tendenza meteo per il fine settimana.

Weekend perturbato a causa di una goccia fredda in quota

Meteo fine settimana – Nel weekend avremo un’evoluzione meteo abbastanza incerta: secondo i modelli un nucleo d’aria fredda in quota insisterà sull’Italia centro-meridionale raggiungendo temperature fino a -30°C a 500 hPa. Attese dunque dalla giornata di sabato 05 marzo nevicate nuovamente copiose e diffuse oltre i 500 metri specie sulle regioni peninsulari meridionali. Le temperature si manterranno basse rispetto al periodo, con anomalie fin’oltre i 4-6°C. Ma quale sarà l’andamento plausibile della stagione primaverile? Vediamolo nel prossimo paragrafo!

