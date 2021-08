METEO – Inizio PROSSIMA SETTIMANA ancora con clima AUTUNNALE e possibili PIOGGE e TEMPORALI al Centro-Nord.

Situazione meteo sull’Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un robusto anticiclone sull’Atlantico settentrionale posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Sul suo bordo orientale scorrono correnti fredde che vanno ad alimentare una vasta area depressionaria giunta sull”Europa centrale e che va ad interessare la nostra Penisola con maltempo e crollo delle temperature.

In arrivo temporali e temperature in diminuzione

Fronte freddo in arrivo nella giornata odierna il quale porterà un netto peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Già in mattinata avremo piogge sparse sulle regioni di Nord-Est. Nel corso delle ore pomeridiane sono previsti temporali sull’arco Alpino e nuvolosità compatta sulle regioni adiacenti alla Pianura Padana con associate delle piogge. Tra la serata e la nottata fenomeni in intensificazione su queste ultimi zone con temporali ed anche locali grandinate, a causa del fronte freddo che arriva più deciso. Vediamo di seguito quale sarà l’andamento meteo del weekend.

Fine settimana in stile autunnale

Meteo weekend – Fine settimana caratterizzato dall’influenza della vasta area depressionaria con fronte freddo in transito sulla nostra Penisola. Nella giornata di domani instabilità diffusa su tutto il Centro-Nord, con piogge e temporali soprattutto al Nord-Est e settori adriatici. Ancora stabile al Sud con cieli soleggiati. Ma nella giornata di domenica il fronte freddo ruoterà verso sud-est e porterà maltempo anche sulle regioni del Sud peninsulare, mentre resteranno ai margini le Isole Maggiori interessate solo dalla diminuzione delle temperature. Calo termico che tra oggi e domani porterà le massime sotto i 25-27°C al Centro-Nord ed anche inferiori su Romagna e Marche, le zone più interessate dall’arrivo del fronte freddo. Poi nella giornata di domenica calo termico anche al Sud. Temperature che si porteranno di alcuni gradi sotto la media del periodo risultando quasi autunnali. Vediamo cosa accadrà alla stagione estiva con l’inizio della prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE