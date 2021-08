METEO ITALIA – L’ESTATE sta finendo, con l’arrivo del MALTEMPO. Settembre come sarà? La TENDENZA

Meteo weekend – Fine settimana caratterizzato da piogge e temporali in Italia: domani avremo maltempo diffuso su gran parte dello stivale. Il sud Italia vivrà ancora condizioni meteo stabili, anche se da domenica i temporali saranno possibili anche sulle regioni peninsulari. Ai margini del maltempo le isole maggiori, dove si avvertirà soltanto un calo delle temperature. Quest’ultimo sarà più sensibile da domani su Emilia Romagna e Marche, con anomalie negative di 6-8°C; previste infatti temperature massime di 20-25°C nella giornata di domani al settentrione e di 22-27°C al centro. Dalla prossima settimana un promontorio d’alta pressione proverà a farsi spazio sul bacino Mediterraneo anche se la stabilità potrebbe far ritorno a fatica.

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con un nuovo peggioramento che vede protagonista l’arrivo di una vasta perturbazione dall’Europa orientale. Primi effetti dell’ingresso dell’aria fredda si denotano al nord Italia, dove è presente maggiore nuvolosità stamattina. Un fronte perturbato si trova a ridosso delle regioni del nord-est e sta attraversando la Lombardia ed il Veneto . Sulle regioni del centro-sud ancora stabilità, anche se nelle prossime ore non mancherà qualche rovescio pomeridiano. Ma vediamo dove!

Primi giorni di settembre tra stabilità e correnti instabili

Primi giorni di settembre, ancora con qualche incertezza: sembrerebbe ergersi un piccolo promontorio d’alta pressione per i principali modelli matematici; tuttavia il modello GFS prevede anche una maggiore intrusione di aria instabile per la prossima settimana, che potrebbe compromettere ancora le condizioni meteo in Italia. Più “ottimista” il modello ECMWF che vede un campo di alta pressione indisturbato sul nostro territorio e sull’Europa centro-meridionale.