Meteo – Inizio settimana pirotecnico, correnti artiche portano la neve fino in pianura in Italia: ecco dove

Tempo in prevalenza stabile, prossime ore peggiora

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche nella giornata odierna in prevalenza stabili e asciutte, così come mostrato dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Tuttavia, un peggioramento potrebbe investire lo stivale nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, con rovesci in ingresso (ecco dove) e temperature che però non subiranno variazioni rilevanti rispetto a quanto registrato nelle precedenti 24 ore.

Peggioramento invernale in arrivo nel Weekend

Un peggioramento di stampo puramente invernale interesserà in particolare la seconda parte del Weekend, con l’affondo di una saccatura di origine artica che porterà in Italia e soprattutto al settentrione un calo sensibile delle temperature, capace di riportare la neve finanche in pianura nella giornata di domenica 26 febbraio (scopri dove). Rimarranno decisamente più miti le temperature al centro-sud, che risentirà di un richiamo di correnti più miti dai quadranti meridionali.

Inizio di settimana pirotecnico, correnti artiche porteranno ancora la neve in pianura

L’afflusso di correnti via via più fredde che riguarderanno il Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di domenica 26 febbraio innescheranno una perturbazione vera e propria che, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, estenderà i suoi effetti anche nel prossimo inizio di settimana e in particolare nella giornata di lunedì 27, quando la neve potrà scendere ancora fino in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.