Meteo – Insiste l’aria continentale: in arrivo neve fin verso la pianura al centro-sud

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. Ultimi refoli d’aria continentale che stanno portando condizioni meteo instabili e nevicate a bassissima quota sulle regioni del centro-sud ed in particolare sui versanti Adriatici. Stamattina segnalate nevicate sulla costa Romagnola: in particolare su Cesenatico la neve ha imbiancato la costa. Attese nevicate fin verso le quote pianeggianti su Marche, Abruzzo e alta Puglia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 8 Febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni in Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata deboli nevicate sull’Emilia Romagna e sulle Alpi centro-occidentali fino a quote di pianura, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: Al mattino locali fenomeni su Marche e Abruzzo con neve a bassa quota, asciutto altrove con cieli sereni. Al pomeriggio ancora fenomeni sul versante adriatico con neve a oltre i 200 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni adriatiche con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con precipitazioni sulle Isole Maggiori e sulle regioni adriatiche con neve anche a quote basse. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Molise, Calabria e Sicilia con neve a quote collinari. In serata insiste il maltempo tra Calabria e Sicilia con neve oltre i 400-800 metri.

Focus temperature – L’arrivo in questi giorni di questa massa d’aria molto fredda ha determinato un calo prepotente delle temperature in Italia: si segnalano valori minimi al di sotto dello zero su gran parte del nord Italia (fatta eccezione per la Liguria) e sulle pianure del centro; molto freddo in quota con temperature fino a -11°C sull’Appennino centrale. Valori sotto media anche di 8-10 gradi specie su settori adriatici e al Sud. Questo flusso freddo interesserà buona parte della settimana ed andrà a mitigarsi soltanto dal fine settimana, grazie al ritorno dell’alta pressione.

Anche nella giornata di domani la neve farà capolinea sull’italia centro-meridionale: attese precipitazioni al mattino lungo la fascia Adriatica, dalla Romagna, fin verso il Gargano; la quota neve si dovrebbe attestare tra i 50 ed i 150 metri di altitudine. Neve anche su Basilicata, Cilento, Calabria dai 200-400 metri di quota; sulla Sicilia la neve si attesterà intorno ai 700-900 metri. Le precipitazioni persisteranno tra pomeriggio e ore serali su Cilento, Basilicata, Calabria e Sicilia; su quest’ultima non si escludono acquazzoni, grazie ad un insistente flusso orientale, che porterà a nevicate piuttosto abbondanti sull’Etna, con oltre 150 centimetri in nelle prossime 72 ore.

