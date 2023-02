Meteo – L’Inverno sprinta e porta maltempo con calo delle temperature e neve a bassa quota: i dettagli

Tempo perlopiù stabile in Italia quest’oggi

Assistiamo quest’oggi all’ennesima giornata di prevalente o generale stabilità nel corso di questa settimana sulla nostra Penisola grazie ad un Anticiclone che rimane (ancora per poco) dominante sul Mediterraneo centro-occidentale, nonostante qualche iniziale disturbo di maltempo rivelatosi già ieri. Le temperature, tuttavia, subiscono nella giornata odierna un primo calo delle temperature anche piuttosto sensibile sulle regioni nordoccidentali.

Prossime ore peggioramento in avanzamento

Le correnti più fredde di natura artica progrediranno verso il Mediterraneo centrale nel corso delle prossime ore e porteranno qualche iniziale effetto già da questa sera sull’Italia, con deboli rovesci in ingresso e nevicate a quote anche piuttosto basse (scopri dove). Tutto ciò si inserirà in un contesto che vedrà comunque le condizioni meteo apparire ancora prevalentemente stabili e asciutte, nonostante nuvolosità in aumento specie al nord e versante adriatico.

L’Inverno sprinta e ad inizio settimana porta maltempo invernale

Dopo più o meno una settimana di pausa, ecco che l’Inverno sembra nuovamente fare capolino sul Mediterraneo centrale, con l’ingresso di correnti di natura siberiana che porteranno un calo sensibile delle temperature in tutto il Paese, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Queste correnti determineranno una perturbazione, responsabile del ritorno del maltempo e della neve a quote anche molto basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino in collina o bassa collina sulle Isole Maggiori e Calabria, qualche fiocco possibile fino in pianura in Abruzzo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola incorreranno in un sensibile peggioramento che riguarderà in particolare le Isole Maggiori e il versante adriatico, con piogge e nevicate a quote anche molto basse. In particolare, mentre sulle Isole Maggori la neve potrà imbiancare le colline o bassa collina (specie in Sicilia), in Abruzzo qualche fiocco potrebbe scendere addirittura fino in pianura. Le temperature comunque appariranno decisamente invernali ovunque.

