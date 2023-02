Meteo – Peggioramento in arrivo al Sud Italia con neve fino a quote anche basse ed abbondanti sulle montagne

Temperature sotto media e peggioramento meteo al Sud con neve a quote basse

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Correnti fredde orientali continuano ad interessare il Mediterraneo centrale portando clima molto freddo su tutta l’Italia. Correnti orientali che porteranno anche delle nevicate sulle regioni adriatiche, con fiocchi fino in pianura sulla Romagna. Nel corso delle prossime un minimo in risalita dal Nord Africa si andrà ad approfondire a sud della Sicilia, portando un peggioramento intenso proprio tra Calabria e Sicilia. Su queste regioni sono attesi acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote collinari o alto collinari e anche in maniera abbondante sui rilievi.

Il maltempo insiste al Sud nella giornata di domani

Il minimo di pressione appena a sud della Sicilia continuerà a portare maltempo anche nella giornata di domani. Ecco le previsioni meteo in Italia per domani 9 Febbraio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sulla Romagna con residue nevicate fino in pianura. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli soleggiati e locali addensamenti solo sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Al Centro: Al mattino nuvolosità sulle regioni adriatiche con neve fino a quote molto basse, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residui fenomeni in Abruzzo e neve fino in collina. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite in arrivo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni tra Calabria e Isole Maggiori con neve oltre i 400-800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni più intensi sulla Sicilia. In serata insiste il maltempo tra Calabria e Sicilia con neve oltre i 500-700 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Maltempo che continuerà ad insistere sulla Sicilia anche nella giornata di venerdì, mentre sul resto d’Italia avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Attese quindi nevicate molto abbondanti in questi giorni sui rilievi di Calabria e Sicilia, in particolar modo sull’Etna, dove potremmo avere accumuli nevosi anche superiori ai 100 cm.

Torna l’alta pressione per il weekend

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli continuano a confermare per il weekend una nuova rimonta dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, la quale andrà ad interessare anche l’Italia che si troverà sul suo bordo orientale. Condizioni meteo che andranno quindi a migliorare su tutto il Paese accompagnato anche da un rialzo termico con temperature che si riporteranno su valori in linea con le medie del periodo. Il clima quindi risulterà ancora leggermente fresco, a causa di residue correnti nord-orientali, ma piuttosto gradevole nelle ore centrali della giornata.

Tendenza meteo: anticiclone duraturo o apertura dell’Atlantico entro la fine della seconda decade

Come anticipato un robusto anticiclone rimonterà sull’Europa centro-occidentale per poi spingersi sul Mediterraneo con valori di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Condizioni meteo stabili e temperature di qualche grado sopra media che dovrebbero accompagnarci fino a metà della prossima settimana. Evoluzione meteo più incerta a seguire con il modello americano GFS che propone una riapertura della porta atlantica con l’arrivo quindi di una perturbazione da ovest.

