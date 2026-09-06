Meteo – Instabilità in aumento con l’inizio della nuova settimana, con temperature in calo: i dettagli

Quadro meteorologico generalmente stabile e asciutto in Italia
Nella giornata odierna assistiamo per l’ennesima volta in questo inizio di settembre a condizioni meteo e climatiche tipicamente estive grazie alla presenza invadente dell’Anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con qualche temporale estremamente localizzato che questo pomeriggio ha preso forma sull’Appennino settentrionale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione, con picco di caldo comunque alle spalle.
Prossime ore con stabilità e bel tempo
L’evoluzione sinottica attesa per le prossime ore non sortirà variazioni significative rispetto a quanto già osserviamo nel corso di questo pomeriggio, con l’imposizione di un campo di Alta pressione di origine africana i cui effetti continueranno ad estendersi sull’intero territorio nazionale, con generale stabilità accompagnata da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi ovunque. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà o un lieve calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Inizio di settimana più instabile con un lento deterioramento dell’Anticiclone
L’avvio della settimana subentrante risulterà tendenzialmente più instabile a causa di un graduale deterioramento dell’Anticiclone che inizia a fare i conti con l’invecchiamento di una stagione estiva che, in particolare quest’anno, sembra interminabile. I principali centri di calcolo prevedono un peggioramento per la giornata di domani lunedì 7 settembre, con l’infiltrazione dei primi refoli di aria più fresca proveniente da oltralpe che genereranno i primi temporali pomeridiani sulle Alpi, con fenomeni più isolati plausibili anche sulle zone interne della Sardegna e sull’Appennino lazio-abruzzese. Le condizioni meteo evolveranno comunque verso un miglioramento in serata.
Ulteriore peggioramento per martedì
Un ulteriore peggioramento è atteso per martedì 8 settembre, con l’esplosione del maltempo attesa sempre nel pomeriggio, con piogge e temporali che si estenderanno maggiormente lungo i settori più interni e montuosi dello stivale, espandendosi entro sera anche sulle pianure più settentrionali dello stivale, con possibili grandinate. Le temperature, in questo contesto, subiranno un graduale e lieve calo su valori che resteranno ancora superiori alla media di riferimento sostanzialmente ovunque e soprattutto al centro-sud.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.