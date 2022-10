Meteo – Instabilità residuale in Italia con ultime piogge e temporali: la Protezione Civile emette allerta, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Un fronte instabile è in transito sul nostro Paese a causa di un’oscillazione del flusso atlantico, che da ieri ha determinato un peggioramento a cominciare dalla Sardegna. Piogge e, in alcuni casi, temporali hanno interessato nella giornata odierna il sud e parte del centro, con fenomeni localmente anche intensi e che hanno provocato danni e disagi. La serata sarà ancora contraddistinta dal maltempo al meridione, mentre le condizioni meteo appaiono in miglioramento sulle regioni centrali.

Domani rovesci e possibili temporali residuali

Condizioni meteo di instabilità interesseranno ancora le aree più meridionali della Penisola nella giornata di domani venerdì 14 ottobre, in maniera comunque residuale. Rovesci e possibili temporali ad intermittenza e in forma sempre meno diffusa coinvolgeranno la Sicilia tirrenica, la Calabria, la Puglia e la Basilicata jonica. Altrove le condizioni meteo appariranno in netto miglioramento, con tempo relativamente più stabile e asciutto, grazie anche alla progressione di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana che torna a puntare il Mediterraneo centrale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Campania orientale e meridionale e sulla Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le massime su Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Venti: forti dai quadranti settentrionali su Puglia, Basilicata ionica, Calabria, Sardegna e Sicilia, in attenuazione dalla serata. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 14 ottobre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

