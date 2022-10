METEO – Forte ondata di maltempo al sud: fiume di acqua e fango invade l’autostrada A 29: chiusura e tecnici Anas a lavoro. I dettagli

Forte maltempo colpisce il sud Italia

Il tempo resta instabile soprattutto al centro e al meridione a causa del passaggio di una perturbazione proveniente dalla Spagna. Temporali e veri e propri nubifragi hanno colpito nel corso delle ultime ore la Sicilia ma piogge si sono avut anche al sud e parte del centro Italia. Ancora una volta, infatti, è la Sicilia occidentale l’area più bersagliata dal maltempo, specialmente il trapanese, ma anche il ragusano e l’agrigentino. Momenti di apprensione anche in autostrada, sull’A 29, tra Trapani e Palermo. Leggi anche: Brusco stop al maltempo, arriva un’ondata di caldo fuori stagione

Autostrada invasa da fango e acqua

Il maltempo ha colpito ancora una volta il settore del medio-basso Tirreno e si sta accanendo in queste ore soprattutto sulla Sicilia. Come detto, disagi anche in autostrada, sulla A29 Dir/A, all’altezza della diramazione per Birgi, il traffico è stato bloccato dal chilometro 0 al chilometro7, in territorio di Trapani e si è resa necessaria anche una chiusura temporanea a causa di allagamenti come riportato da blogsicilia.it. Immediati i soccorsi sul posto, stanno operando squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale. Leggi anche: Possibile rimonta anticiclonica con netto aumento termico

Tanti i danni nel trapanese

Moltissimi i danni, automobilisti in difficoltà e disagi in tutta la provincia di Trapani. Da quando è cominciata la stagione autunnale situazioni simili si sono già evidenziate più volte nella Sicilia occidentale. Purtroppo nelle prossime ore forti temporali si sposteranno anche ad est, interessando anche catanese e siracusano. Dalla giornata di sabato, però, la situazione cambierà radicalmente e le temperature aumenteranno ancora. Leggi anche: L’autunno ci riprova, piogge e temporali su tutte queste regioni domani

Atteso netto aumento termico

Ancora instabilità fino alla giornata di domani, venerdì 14 ottobre al sud con piogge e temporali anche intensi mentre a seguire è atteso il ritorno dell’anticiclone africano verso la nostra penisola. I valori saranno molto alti, temperature quasi estive e con punte poco sotto i 30 gradi da nord a sud, ne riparleremo.

