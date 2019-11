METEO: intensa fase di maltempo in ITALIA, temperature in calo e neve in arrivo entro il weekend

Giornata di maltempo in Italia Peggioramento meteo già in atto con un minimo di bassa pressione che nelle prossime ore si approfondirà fino a 995 hPa sulle regioni del Nord Italia. Piogge e temporali interesseranno ancora una volta buona parte del Centro-Nord concentrandosi sui versanti tirrenici. In mattinata acquazzoni più intensi su Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia e tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora fenomeni intensi al Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche, tendenza a miglioramento al Nord-Ovest. Maltempo anche sulla Sardegna mentre sulle restanti regioni del Sud Italia il peggioramento meteo arriverà nella giornata di domani. Ancora maltempo nei prossimi giorni con clima più freddo. Verso un weekend dal sapore invernale Nuovo inteso peggioramento meteo previsto per il secondo weekend di novembre e confermato anche oggi dagli aggiornamenti dei principali modelli. Ancora una volta una perturbazione atlantica arriverebbe sul Mediterraneo centrale approfondendo un minimo di pressione al suolo sull’Italia. L’affondo del weekend sembrerebbe ad oggi più deciso e con aria più fredda proveniente dal nord Atlantico. Si tratterebbe ancora di un peggioramento autunnale ma con le prime caratteristiche di uno invernale. Temperature prossime agli zero gradi a 1500 metri potrebbero infatti fare la loro comparsa al Nord e su parte del Centro consentendo così alla neve di scendere di quota. Neve a quote medio-basse? Temperature in calo nelle prossime ore con questo nuovo peggioramento meteo che porterà qualche fiocco di neve localmente fin sotto i 1500 metri. Nevica al momento sull’Alto Adige fin verso i 1500-1600 metri e anche nelle prossime ore sarà questo il settori più favorito dalla neve. Entro il weekend ulteriore raffreddamento con valori anche di poco al di sotto delle zero. Neve che potrebbe finalmente scendere al di sotto dei 1000 metri specie sui settori più settentrionali. Fiocchi in arrivo in questo caso anche sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote medie.

Temperature in calo nei prossimi giorni Valori di temperature sopra media in questi giorni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove si registrano anomalie positive anche di 4/5 gradi. La causa è da ricercarsi nelle correnti dai quadranti meridionali che portano molte piogge ma anche clima mite. Nei prossimi giorni ci attendiamo comunque un calo termico su tutta la Penisola. Il peggioramento meteo già in azione al Centro-Nord porterà entro la serata temperature in media o anche poco al di sotto. Un calo più sostanzioso è atteso invece nel weekend con valori localmente anche di 4 gradi sotto le medie.

Tendenza meteo lungo periodo Dopo un ottobre decisamente mite e non particolarmente piovoso, ecco che novembre sembra partire con il piede giusto ma riuscirà a confermarsi come il mese autunnale per eccellenza? Seppur con tutti gli aggiustamenti del caso sembra che la prima decade risulterà molto piovosa in Italia. Guardando le proiezioni degli accumuli di pioggia del modello GFS da qui a 10 giorni notiamo subito alcune zone con valori particolarmente elevati. E’ il caso di Alpi e prealpi orientali con valori superiori ai 100 mm. Valori elevati oltre i 150-200 mm anche tra Liguria e Toscana e tra Lazio e Campania. Sul basso tirreno poi vengono fuori punte anche superiori di 250 mm tra Campania e Calabria. Meno piogge, ma non assenti, sul medio-basso Adriatico che ovviamente non è favorito da questo tipo di configurazioni. Non ci resta dunque che seguire l’evoluzione meteo nei prossimi giorni.