Meteo – Inverno ad un bivio tra fredde correnti settentrionali e quelle più miti oceaniche; la tendenza

Intensa fase di maltempo su parte d’Italia
Saccatura distesa dal Regno Unito sino al nord Africa sta già determinando un calo della pressione con primi fenomeni sui settori ionici ed estremo Nordovest. Situazione meteorologica che subirà un’ulteriore peggioramento nel corso della prima parte della prossima settimana, quando un vortice mediterraneo prenderà forma ed agirà tra il Canale di Sardegna ed il nord dell’Algeria causando piogge abbondanti e venti di tempesta specie al sud ed Isole Maggiori.
Tendenza meteo dal 19 al 25 gennaio
Centro di calcolo probabilistico europeo mostra una prossima settimana caratterizzata dalla presenza di anomalie negative di pressione sull’Europa occidentale ed Atlantico, mentre positive sulla Scandinavia. Prossima settimana con situazione meteo caratterizzata da una vasta saccatura sull’Europa occidentale, responsabile di maltempo su parte dell’Italia, mentre fredde correnti orientali tenderanno a scivolare sulle Nazioni centro-orientali. Maltempo che interesserà l’Italia meridionale e parte di quella centrale nella prima parte della settimana, poi a seguire è atteso un miglioramento per l’ingresso di correnti più fredde settentrionali.
L’Inverno ci riprova per fine gennaio?
Mese di gennaio che potrebbe terminare con anomalie positive del campo barico sul nord Europa, mentre anomalie negative insistere alle basse latitudini. Possibile quindi l’insistenza di campi anticiclonici alle alte latitudini europee con discesa di masse d’aria fredde sulle Nazioni centro-orientali sino ad interessare anche parte del Mediterraneo. Maltempo di stampo invernale che potrebbe interessare anche l’Italia con neve a bassa quota specie al nord e parte del centro, più mite al sud.
Febbraio al via con il maltempo e neve a bassa quota?
Tendenza lungo termine a bassa predicibilità. Mese di febbraio che potrebbe esordire con maltempo duraturo sul bacino del Mediterraneo. Aria fredda sull’Europa che potrebbe in parte ancora interessare il nord e parte del centro con possibili episodi nevosi a bassa quota. Più mite, ma perturbato, al sud ed Isole. Rimanete aggiornati!
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.