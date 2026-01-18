Meteo Italia – Maltempo in accentuazione su parte del Paese con piogge abbondanti sui settori ionici

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una vasta saccatura si distende dal Regno Unito sino al nord Africa. Vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-orientale con massimi pressori pari a 1047 hPa sulla Russia, mentre una circolazione fredda orientale scivola sulle Nazioni sud-orientali europee. In tale contesto l’Italia è ancora interessata da un campo barico mediamente alto e livellato attorno ai 1020 hPa, ma con attivazione di umide correnti sud-orientali che porteranno un peggioramento su parte del Paese.

Domenica maltempo sui settori ionici

Ulteriore calo barico da ovest per l’avvicinamento della saccatura oceanica con meteo in peggioramento nella giornata odierna su parte d’Italia. Correnti umide sud-orientali addosseranno ancora nubi specie su Valle d’Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna con deboli fenomeni associati. Nubi di passaggio anche sulle regioni centrali con fenomeni che interesseranno Marche e coste abruzzesi. Maltempo sui settori esposti al flusso sud-orientale con fenomeni abbondanti specie sui settori ionici di Sicilia, Calabria e Basilicata, ma anche sulla Sardegna orientale.

Attese piogge abbondanti sui settori ionici

Correnti umide e sostenute dai quadranti orientali penalizzeranno in particolare i settori ionici. Centri di calcolo stimano abbondanti precipitazioni sulla Sicilia orientale e Calabria ionica con accumuli anche di oltre 100 mm nella giornata odierna, specie sui settori a forzante orografica. Precipitazioni abbondanti anche sulla Sardegna orientale.

Prima parte della prossima settimana a rischio nubifragi

Ciclogenesi in risalita dal nord Africa ed in azione sul Mediterraneo occidentale sarà piuttosto bloccata nella sua evoluzione verso levante, complice la presenza dell’alta pressione sull’est Europa. Attese condizioni favorevoli per precipitazioni abbondanti e persistenti sui settori esposti alle correnti sud-orientali, quindi su quelli orientali di Sardegna e ionici con rischio nubifragi. Attenzione anche ai forti venti che diverranno di burrasca con mari molto agitati.

