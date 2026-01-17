Meteo – Sprint dell’Inverno ad inizio settimana prossima, con bufere di neve in arrivo e possibili nubifragi: i dettagli

Maltempo su parte del Paese

Nella giornata odierna assistiamo ancora a qualche nota di maltempo sulla nostra Penisola che coinvolge sempre i settori più occidentali del Paese, quali la Sicilia, la Calabria jonica, la Sardegna tirrenica e buona parte del nordovest, dove la neve scende a quote di montagna sulle Alpi. Le condizioni meteo, invece, sul resto del Paese, si mantengono relativamente più stabili e asciutte e con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Prossime ore con stesso leit-motiv

Lo stesso leit-motiv si ripeterà nel corso delle prossime ore a causa del persistente afflusso di correnti più umide e perturbate di stampo atlantico, con piogge e rovesci mediamente moderati e scarsamente accompagnati da attività elettrica che si azioneranno sui medesimi settori del Paese. La neve scenderà sulle Alpi piemontesi fin sui 1.100/1.300 metri, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend con maltempo e freddo in intensificazione

Nel prosieguo del Weekend l’avanzamento di correnti più fredde di stampo artico dai quadranti nordorientali andranno ad alimentare il maltempo sull’Italia, intensificando sia le piogge che, a quel punto, i possibili temporali per la giornata di domani domenica 18 gennaio, sia il freddo, con temperature che, entro sera, risulteranno in sensibile diminuzione sulle regioni settentrionali. La neve, infatti, riuscirà a cadere fin sui 600/800 metri sulle Alpi. Non sono esclusi, in questo contesto, locali nubifragi.

Prima parte di settimana con bufere di neve e possibili nubifragi

Nevicate residuali continueranno ad interessare le Alpi piemontesi nella giornata di lunedì 19 gennaio a partire dai 500/700 metri, prima di un miglioramento. Rovesci isolati o sparsi potranno contestualmente attivarsi sui settori centrali, prima che un miglioramento avanzi anche qui entro martedì 20. Contemporaneamente, il maltempo farà vedere il suo volto più crudo al sud, in particolare (ma non solo) tra Sicilia e Calabria, con possibili locali nubifragi e bufere di neve sull’Etna e sulle montagne calabresi a partire, nel primo caso, dai 1.600/1.800 metri, fino raggiungere gli 800/1.000 metri sull’Appennino calabrese. Instabilità che potrà nuovamente estendersi sul medio versante adriatico entro mercoledì 21 con maggiore stabilità e serenità sul medio Tirreno e settentrione.

