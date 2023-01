Meteo – Inverno alla carica con un possibile nuovo impulso artico per la prossima settimana, ecco la tendenza

Lunga fase invernale in questa seconda decade di gennaio per la nostra Penisola

Come anticipato già da diversi giorni ecco che finalmente gennaio sta mostrando la sua veste invernale con condizioni meteo instabili e clima freddo su tutta l’Italia. Anche guardando gli aggiornamenti di diversi modelli notiamo come la fase fredda iniziata qualche giorno fa potrebbe tranquillamente dilungarsi fin verso la fine del mese. Condizioni meteo invernali dunque con temperature sotto media e anche occasioni per neve a bassa quota.

Meteo weekend: circolazione depressionaria e aria fredda sul Mediterraneo

Goccia d’aria fredda in quota piuttosto estesa sul Mediterraneo tra Sabato e Domenica. Questa manterrà attive condizioni meteo instabili grazie anche alla formazione di diversi minimi di pressione al suolo, specie sui settori Adriatici. Temperature al di sotto delle medie dunque con clima freddo e neve che scenderà fino a quote molto basse sopratutto tra Emilia Romagna, Marche e Umbria.

Blocco anticiclonico in Atlantico e ancora aria fredda artica in discesa verso l’Europa

Sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF mostrano per la prossima settimana un robusto anticiclone sull’Atlantico. Questo potrebbe elevarsi fin verso l’Islanda consentendo all’aria fredda artica di scendere ancora verso l’Europa e raggiungere il Mediterraneo. Conferme per un reiterarsi del freddo almeno fino all’ultimo weekend di gennaio con temperature generalmente al di sotto delle medie del periodo. Clima freddo ma neve che al momento risulta impossibile da prevedere, fiocchi comunque possibili fino in pianura o a quote molto basse.

Vortice polare indebolito per febbraio, conseguenza dello stratwarming in arrivo?

Inverno che, sommando tutto, potrebbe dire la sua sia a gennaio ma anche nel mese di febbraio. Guardando infatti la tendenza meteo sul lungo periodo possiamo vedere come diversi modelli mostrino un vortice polare più debole e un rinvigorito anticiclone delle Azzorre che spesso potrebbe rimontare in Atlantico. Guardando poi alla stratosfera notiamo come siano previsti una serie di riscaldamenti che potrebbero influenzare l’evoluzione meteo specie per la prima parte del mese di febbraio.

