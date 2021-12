METEO INVERNO – Confusione MODELLISTICA per il medio TERMINE. Come si concluderà il mese di DICEMBRE?

Situazione meteo e barica in Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica in Europa che vede un vasto campo d’alta pressione tra Francia, Gran Bretagna e Germania raggiungendo valori di pressione fino a 1038 hPa al suolo. Una circolazione depressionaria a ridosso della Turchia sta facendo confluire aria fredda al sud Italia dove si registra maggiore nuvolosità. Al centro-nord ampi spazi di sereno e tempo stabile che si protrarranno fino al weekend, a discapito di una scarsa qualità dell’aria.

Smog e inquinamento in Pianura Padana

L’alta pressione sta favorendo il ristagno d’aria nei bassi strati dell’atmosfera, impedendo agli agenti inquinanti di disperdersi. Per questo motivo i livelli di polveri sottili iniziano a preoccupare in Pianura Padana: l’indice di qualità dell’aria risulta molto scarso per buona parte della Lombardia, interessando le provincie di Milano, Monza, Pavia, Cremona, Bergamo, Mantova e Brescia. Questo grazie ai valori di PM10 e PM2.5 oltre le soglie limite ; situazione analoga tra Padova e Rovigo dove oggi e domani i valori di PM10 risulteranno tra i 50 e gli 80 µg/m3

Sull’Emilia Romagna domani è previsto un peggioramento della qualità dell’aria sulle zone tra Piacenza, Parma e Modena; valori molto scarsi anche su Ferrara e Bologna. Situazione invariata anche nel weekend quando il sud Italia sarà interessato da una colata d’aria fredda.

Fine settimana “freddo” per il sud Italia

Meteo weekend – Se da una parte il centro-nord non subirà particolari variazioni per quanto riguarda le condizioni meteo, non sarà altrettanto per il meridione: da capire ancora con più chiarezza la traiettoria di perturbazione artica che andrà ad interessare il sud Italia entro la giornata di sabato, alla quale sarà associato un peggioramento delle condizioni meteo. Interessati specialmente i versanti Adriatici con neve che potrà palesarsi a quote collinari, su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Maltempo che potrà interessare anche la Sicilia, ma di cui parleremo nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti meteo

CONTINUA A LEGGERE​