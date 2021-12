METEO INVERNO – Dicembre DINAMICO e FREDDO, con importanti SCAMBI MERIDIANI. La TENDENZA

Dicembre all’esordio col maltempo con pioggia e neve

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione invernale inizia senza particolari indugi con maltempo, pioggia ma anche neve, investendo in primis le regioni Tirreniche. Dalla giornata di domani, complice una circolazione depressionaria situata sull’Europa centro-settentrionale, l’Italia vivrà condizioni di forte maltempo: nel corso delle ore diurne sono attese forti piogge specie tra Lazio e Campania, con precipitazioni sparse sui settori centrali e sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera è atteso un calo della quota neve che potrà toccare i 1400 metri sull’Appenino, con accumuli piuttosto abbondanti sui versanti Tirrenici. Tempo più stabile sulle regioni settentrionali e sull’estremo meridione, dove i cieli risulteranno poco o irregolarmente nuvolosi. Fine settimana ancora in compagnia del maltempo.

Fine settimana caratterizzato dall’arrivo di aria artica

Meteo – Nel weekend vivremo l’ennesimo peggioramento di questo lungo periodo perturbato. Un vortice di bassa pressione piuttosto esteso che si muoverà dal mare del nord, dispenserà maltempo sull’Italia tra sabato e domenica. Il peggioramento si paleserà dapprima sulle regioni settentrionali per poi estendersi sul resto della penisola. Temperature dunque previste in calo e nuove nevicate in montagna, in Appennino ma anche a quote collinari al nord. Vediamo a seguire la tendenza per la festività dell’Immacolata.

Dinamicità fino al ponte dell’Immacolata? Ecco la tendenza

Per la prossima settimana la situazione potrebbe non mutare: il periodo che andrà a concludere la prima decade di dicembre vedrà un nuovo peggioramento di stampo polare, dagli ultimi aggiornamenti modellistici. Questo quanto si evince da GFS, mentre per ECMWF una profonda circolazione depressionaria si andrebbe a spostare dalla Gran Bretagna verso la Francia innescando forti venti e maltempo anche sull’Italia. Capiremo con i prossimi aggiornamenti meteo. Infine tracciamo una linea di tendenza per quanto riguarda il mese di dicembre.

CONTINUA A LEGGERE​