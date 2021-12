METEO – INVERNO FOLLE, a CAPODANNO arriva il CALDO ANOMALO e FUORI STAGIONE, i dettagli

Il maltempo torna ad imporsi sull’Italia

Lo avevamo anticipato negli scorsi giorni e non si è fatto attendere: il maltempo è tornato ad imporsi sul nostro Paese. Questo è stato possibile a causa di una ritirata dell’Anticiclone azzorriano che per oltre 10 giorni ha interessato, tra alti e bassi, l’intero Mediterraneo centro-occidentale, sia pur concedendo spazio di tanto in tanto a qualche localizzata eccezione al bel tempo, specie sui settori tirrenici. Laddove cioè, le piogge e occasionalmente i temporali sono tornati principalmente ad azionarsi oggi, ma non solo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge e in alcuni casi temporali in Italia

In queste ore le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano un quadro meteorologico perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e occasionali temporali anche intensi che hanno interessato il versante tirrenico centro-settentrionale, in particolare nel Lazio e in Liguria. Rovesci che si susseguono tuttavia anche in Toscana e soprattutto in Emilia Romagna, dove assumono carattere anche localmente intenso in queste ore.

Prima parte della prossima settimana perturbata, a seguire super Anticiclone

Un nuovo peggioramento giungerà in Italia nella prima parte della prossima settimana e porterà condizioni di maltempo su specifici settori del Paese (scopri quali) fino ad almeno la giornata di martedì 28 dicembre. A seguire un super Anticiclone sembra farsi strada dai quadranti sudoccidentali e sembra presentare caratteristiche sub-tropicali. Si avrà quindi non solo un miglioramento delle condizioni meteo, ma anche un aumento sensibile delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

