METEO – Nuovo PEGGIORAMENTO alle porte dell’ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE in arrivo

Peggioramento in azione sull’Italia

Come annunciato più volte nei passati giorni il weekend di Natale avrebbe visto l’arrivo di un peggioramento dovuto alla ritirata dell’Anticiclone azzorriano e alla conseguente progressione di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo centrale. Si sono quindi tornate ad azionare quest’oggi piogge e occasionali temporali con fenomeni che localmente sono risultati e risultano anche intensi e con temperature relativamente miti.

Maltempo anche nelle prossime ore e per Santo Stefano

Il quadro rimarrà favorevole al maltempo anche nelle prossime ore e andrà concentrandosi principalmente sul medio versante tirrenico, non risparmiando tuttavia anche altre aree dello stivale (scopri quali). Nella giornata di domani domenica 26 dicembre, nonché Santo Stefano, il maltempo si estenderà anche in Campania e al nordest (eccezion fatta per il Trentino Alto Adige), dove la quota neve potrà scendere sui 1.300/1.400 metri sulle Alpi carniche tra la seconda parte di serata odierna e la mattina di domani. Sull’Appennino difficilmente scenderà al di sotto dei 1.600 metri, fatto salvo per il settore Tosco-Emiliano.

Altro peggioramento in arrivo ad inizio prossima settimana

Un tentativo di risalita dell’Alta pressione verrà immediatamente annientato da un ulteriore affondo perturbato di natura atlantica ad inizio settimana, che porterà condizioni di rinnovato maltempo sull’Italia, come mostrano attualmente i principali centri di calcolo. L’instabilità tornerà a manifestarsi attraverso l’arrivo di piogge, nevicate sulle montagne e possibili temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

