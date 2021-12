METEO – Maltempo senza TREGUA, inizio DICEMBRE col BOTTO. Gli scenari d’inizio dell’INVERNO

Maltempo in azione al sud Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo che si è trasferito al sud Italia in queste ore, dove le nubi risultano più consistenti, accompagnate anche da precipitazioni:campania, puglia, basilicata e calabria sono sotto i fenomeni più intensi mentre le isole maggiori stanno ossservando fenomenologia più sporadica. Nelle prossime ore l’Italia vivrà una breve tregua dalle piogge come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuova perturbazione nel fine settimana

Meteo weekend – Nuova fase di maltempo nel fine settimana, con un affondo d’aria artica che apporterà maltempo invernale in Italia: una circolazione depressionaria proveniente dalle alte latitudini europee, tra sabato 4 e domenica 5 dicembre dispenserà maltempo invernale sull’Italia, con un peggioramento che si paleserà dapprima sulle regioni settentrionali. Temperature dunque previste in calo e nuove nevicate in montagna, in Appennino ma anche a quote collinari al nord. La depressione potrebbe spingersi fin verso le regioni del sud Italia lunedì, per lasciare spazio ad una nuova rimonta anticiclonica.

Immacolata con maltempo invernale?

Inizio della prossima settimana che potrebbe essere interessato da una pausa del maltempo, grazie ad una rimonta (momentane) di un promontorio d’alta pressione. A seguire per il giorno dell’Immacolata potrebbe tornare nuvolosità e piogge? Al momento sembrerebbe un’ipotesi da non escludere. Per il seguito in ogni caso i modelli fiutano ancora dinamicità.

