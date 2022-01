METEO INVERNO – Nessun SEGNALE da parte della stagione FREDDA. In STALLO fino a fine GENNAIO?

Situazione meteo in Italia e condizioni bariche

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota ancora qualche nube sulle Isole Maggiori (in particolar modo sulla Sicilia) e sulla Sila; questo grazie alla residua circolazione ciclonica della perturbazione transitata nella giornata di ieri al centro che ha dato adito a precipitazioni a carattere nevoso. Italia dunque nella morsa del beltempo, grazie all’espansione di un campo d’alta pressione di matrice Azzorriana, attualmente radicato tra tra Gran Bretagna e Francia con massimi al suolo fino a 1040 hPa. Anche stanotte e nelle prossime non mancheranno le gelate, grazie all’inversione termica.

Aumento delle gelate nelle ore notturne

Focus temperature – Forte diminuzione delle temperature minime in questi giorni, grazie alla calma di vento ed all’irraggiamento notturno: stanotte valori particolarmente bassi in Piemonte, fino a -7°C/-9°C nell’Astigiano, ma anche tra Torino e Biella. Temperature minime leggermente più elevate in Pianura Padana, Brianza e sul resto del nord Italia. Si registrano ben -24,6°C a Pian Cansiglio in provincia di Belluno; anche lungo l’Appennino specialmente tra Umbria, Lazio e Abruzzo la colonnina di mercurio è scesa notevolmente: picchi di -17,6°C ai Piani di Pezza (1450 metri) e -16,3°C all’altopiano di Cascina (1015 metri). Discorso ben diverso per le massime che subiranno un progressivo aumento.

Tempo stabile e rialzo termico in montagna

Tendenza meteo – Inverno in stallo almeno fino al weekend, con il cuore dell’anticiclone che si sposterà sul nostro territorio. In Italia avremo valori di pressione fino a 1025 hPa, con tempo mite e cieli soleggiati. Solo nella notte tra sabato e domenica si segnala la possibilità di qualche addensamento sulla Pianura Padana (fin sulle zone orientali del piemonte) dove si potrà formare qualche banco di nebbia e di nubi basse tra la Liguria e la Toscana. Zero termico in forte rialzo sulle Alpi (fino ad oltre 3000 metri tra sabato e domenica), che andrà ad insinuare temporaneamente il manto nevoso presente. Segnali preoccupanti anche per il lungo termine, in quanto non ci sono segnali di cambi di circolazione atmosferica.

