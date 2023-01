Meteo – Inverno no stop ad inizio di settimana, con piogge e nevicate insistenti a bassissima quota: i dettagli

Fase di maltempo intramontabile

Sembra il leit-motiv degli ultimi anni quello di alternare prolungate fase di stabilità, ad altrettanto prolungate fasi di maltempo. Ed è così che mentre la prima parte della stagione invernale è trascorsa con un Anticiclone spesso invadente sul Mediterraneo centro-occidentale, è ormai da giorni che lo stesso mare è pervaso da correnti inizialmente polari, ma che poi hanno presentato sempre più connotati artici, con neve spesso a quote piuttosto basse in Italia.

Piogge ancora in arrivo anche nelle prossime ore

E’ in virtù di quanto appena scritto che anche nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono mediamente perturbate su alcuni settori della nostra Penisola, con piogge, ma anche nevicate a quote piuttosto basse, specie nelle Marche e sull’Appennino Tosco-Emiliano di sponda soprattutto emiliano-romagnola. Il maltempo di puro stampo invernale continuerà ad insistere su alcune aree dello stivale (scopri quali) anche nelle prossime ore, con temperature inferiori alla media del periodo pressoché ovunque.

Inverno no stop anche ad inizio settimana prossima

Inverno no stop continuerà a presentare il suo volto più crudo in Italia anche all’inizio della prossima settimana, con le correnti artiche che, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, continueranno a fluire all’interno del bacino del Mediterraneo. Ciò determinerà la persistenza di temperature pienamente invernali sull’intero territorio nazionale e, di conseguenza, l’insistenza di nevicate a quote anche piuttosto basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo in arrivo in Italia con neve a bassissima quota

E’ soprattutto nella giornata di domani lunedì 23 gennaio che la neve potrà scendere a quote anche piuttosto basse e fin sui 200/400 metri in Umbria e Toscana e finanche in pianura sull’Emilia. Maltempo in Italia con neve a quote collinari o di bassa montagna altrove, con fenomeni sparsi e quota in rialzo a partire da martedì 24. Il clima sarà comunque piuttosto invernale, con temperature che continueranno ad attestarsi intorno alla media del periodo se non, spesso, al di sotto.

