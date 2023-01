Meteo – La furia del maltempo si abbatterà anche nelle prossime ore, con neve a bassissima quota: i dettagli

Instabilità ancora in azione sull’Italia

Osserviamo ancora nella giornata odierna condizioni meteo mediamente instabili sulla nostra Penisola, dovute all’insistente presenza di correnti artiche nel bacino del Mediterraneo che portano, per l’appunto, piogge e rovesci ancora sparsi sullo stivale, peraltro accompagnate da temperature piuttosto invernali. Tale quadro, di conseguenza, favorisce la discesa della quota neve fin su valori davvero molto bassi e ciò varrà anche nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

L’Inverno sprinta con maltempo persistente

Si è aperta ormai da diversi giorni una finestra non solo instabile sulla nostra Penisola, ma anche particolarmente fredda, dalla durata piuttosto insolita, specialmente dopo quello che abbiamo spesso vissuto nel corso degli ultimi inverni. Piogge e nevicate frequenti anche a quote decisamente basse si stanno susseguendo fin dai primi istanti della corrente settimana che si appresta ormai a conclusione e, anche la prossima, per la verità, sembra non subire variazioni significative in tal senso, almeno nella prima parte.

Maltempo ancora in arrivo nelle prossime ore

In virtù di quanto scritto fin qui e data la persistenza di un vortice depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo, le condizioni meteo si manterranno mediamente instabili anche nelle prossime ore sullo stivale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e rovesci, a carattere nevoso a quote davvero molto basse, si ripeteranno infatti anche nella serata odierna, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sui 200/400 metri in Emilia, leggermente più alta sull’Appennino meridionale

Condizioni meteo si manterranno perturbate in particolare sull’Appennino Tosco-Emiliano e zone pedemontane di sponda soprattutto emiliana, dove la neve cadrà fin sui 200/400 metri. Contestualmente, il maltempo coinvolgerà anche il basso versante tirrenico ad esclusione della Sicilia, estendendosi verso le zone interne, dove la quota neve si attesterà invece sui 400/700 metri, dipendentemente dalle aree di riferimento (in particolare, più alta in Calabria). Attesa instabilità anche in Puglia, mentre altrove le condizioni atmosferiche si manterranno relativamente più stabili e asciutte.

