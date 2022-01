METEO INVERNO – Nuovi affondi ARTICI nel medio TERMINE, le PREVISIONI per l’ITALIA

Situazione meteo Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo in Italia, vede ancora la presenza di un vasto promontorio anticiclonico che culmina sulla penisola Iberica con massimi fino a 1026 hPa. L’Italia è interessata ancora da nubi basse specie sulla Pianura Padana, sul golfo Ligure e su quello Veneto, nonché su gran parte delle coste Tirreniche. Nel corso delle prossime ore l’Italia sarà interessata nuovamente dal maltempo invernale dopo una lunga pausa.

Peggioramento in arrivo da metà settimana e verso l’Epifania

Tendenza meteo – Da domani martedì 4 gennaio l’Italia sarà interessata dalle prime infiltrazioni umide che determineranno qualche pioggia dapprima sulle regioni del nord-ovest Liguria in primis; a seguire avremo precipitazioni sparse su Lombardia e Triveneto con neve in montagna. Per l’Epifania avremo un approfondimento di un minimo di bassa pressione che dovrebbe raggiungere i 1010 hPa tra Mar Ligure e Alto Adriatico. Fase dunque di maltempo sulle regioni del nord e sull’Appennino settentrionale dove la neve potrebbe cadere a quote molto basse.

Neve in calo in Italia? Ecco dove

Focus neve – Neve che nel corso di questa settimana potrebbe cadere nuovamente a quote molto basse su Appennino settentrionale e Alpi. Questo grazie al contributo d’aria artico-marittima che accompagnerà la prima perturbazione ufficiale di questo 2022 in Italia. Il modello ECMWF vedrebbe tuttavia una ciclogenesi più occidentale che potrebbe apportare fenomeni anche sulle regioni del centro Italia. Visto ancora l’elevato margine di incertezza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo. Nel frattempo vediamo quale potrebbe essere l’andamento della stagione invernale.

