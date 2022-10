Meteo Inverno – Prognosi ancora da sciogliere per la prossima stagione fredda. Ecco i possibili scenari

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Il maltempo sta interessando in queste ore l’Italia, con piogge e temporali su Toscana, Lazio e Campania in estensione sulle regioni meridionali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; l’aria più fresca di matrice atlantica sta alimentando un centro di bassa pressione che raggiunge valori fino a 1015 hPa. Dopo il peggioramento tra oggi e domani il il tempo meteorologico dovrebbe migliorare, grazie al ritorno dell’alta pressione. Ma vediamo i dettagli.

Meteo weekend: miglioramento delle condizioni meteo in vista

Meteo weekend – Principali modelli meteo che sembrano ormai concordare per l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale dal weekend. Condizioni meteo che per diversi giorni saranno asciutte su tutta l’Italia, forse per tutta la prossima settimana. Ottobrata avanti tutta, di nuovo, con valori di temperatura che si porteranno di diversi gradi al di sopra delle medie. Attenzione comunque anche al ritorno di nebbie e nubi basse. Impossibile dire al momento quanto durerà ma con il blocco della circolazione depressionaria sul basso Atlantico potrebbe essere anche per molti giorni.

Tendenza medio termine

Tendenza meteo – Sia il modello GFS che il modello europeo, concordano per un ritorno duraturo dell’alta pressione che potrebbe prolungarsi fino all’esordio della terza decade del mese di ottobre. Solo dal prossimo weekend (secondo ECMWF), una saccatura d’aria più fresca potrebbe lambire l’Italia dai quadranti orientali del vecchio continente determinando un brusco calo termico (fino a valori simil-invernali). Dato ancora l’elevato margine di incertezza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo. Infine vediamo le possibili proieizioni per la stagione invernale 2022-2023

Meteo Inverno 2022-2023: le ultime

Meteo Inverno – Dalle ultime analisi degli indici teleconnettivi si evidenzia un ENSO che sembra proiettato verso il segno negativo: si tratterà dunque del terzo anno consecutivo in compagnia de La Nina. Questa potrebbe comunque indebolirsi con l’anno nuovo quando poi è previsto un evento di El Nino. Nel complesso questo porta ad avere un segnale più caldo per quando riguarda la temperature per il prossimo inverno sull’Europa ma senza particolari anomalie. E’ tuttavia doveroso rimarcare la scarsa affidabilità delle proiezioni a lungo termine, che hanno un’accuratezza che è al di sotto del 10%. Per questo seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sul possibile andamento della stagione invernale in arrivo.

