METEO – INVERNO SPRINT, in arrivo in ITALIA MALTEMPO e NEVE finanche in pianura, ecco dove

Maltempo in atto sull’Italia

Anche nella giornata odierna, così come le ultime, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano condizioni meteo mediamente perturbate su alcune zone del Paese, in particolare quelle più meridionali, dove i rovesci si alternano a qualche nevicata a partire da quote comunque di montagna. Rimane invece decisamente più stabile sulle regioni centro-settentrionali, dove i cieli appaiono perlopiù sereni o poco nuvolosi.

Prossime ore nuovo peggioramento alle porte dello stivale

La perturbazione in atto al sud già da ieri si allontanerà gradualmente dall’Italia nelle prossime ore, con maltempo residuo solo su alcune zone del meridione (scopri dove), con qualche isolata e blanda nevicata in montagna, in particolare nei pressi del reggino. Contestualmente una nuova perturbazione avanzerà dai quadranti nordoccidentali, recando i primi disturbi sull’omonimo settore alpino di sponda però soprattutto estera, dove la neve potrà cadere a partire dai 700/900 metri e localmente anche più in basso.

Seconda parte del weekend decisamente invernale

Si preannuncia una seconda parte del weekend, quello in cui ci troviamo attualmente, decisamente invernale. Stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, il prossimo impulso perturbato di natura polare marittima, i cui primi effetti si paleseranno, come scritto in precedenza, sulle Alpi nordoccidentali fronte estero, porterà condizioni di maltempo pienamente invernale sull’Italia e in forma abbastanza diffusa. La neve potrà infatti tornare a bassissima quota in molte zone dello stivale e finanche in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

