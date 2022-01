PREVISIONI METEO domani 8 gennaio: piogge e temporali al Sud ITALIA, maggiori schiarite al Centro-Nord

[multipagina]

Situazione sinottica europea

Vasta e profonda struttura depressionaria che dall’Islanda si muove verso le Isole Britanniche con un minimo di pressione al suolo profondo fino a 960 hPa. Saccatura depressionaria anche sul Mediterraneo con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa sullo Ionio, il qualche porta ancora maltempo sulle regioni del Sud Italia. Anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale con massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa in corrispondenza delle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 8 gennaio

Al Nord: Al mattino deboli nevicate sui settori alpini di confine, molte nubi in transito altrove. Al pomeriggio atteso un netto miglioramento con ampi spazi di sereno; insiste il maltempo sul Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con deboli nevicate sulle Alpi occidentali. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori, con deboli piogge su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio maltempo su Lazio, Umbria e regioni Adriatiche, con neve in calo fino a quote collinari. In serata deciso miglioramento sui versanti occidentali, ancora qualche nevicata in Abruzzo a bassa quota. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati.

[/multipagina]

[multipagina]

Previsioni meteo per domani, 8 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali precipitazioni su Campania e Sardegna occidentale. Al pomeriggio peggiora con temporali sulle coste Tirreniche e precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con neve in calo fino a 500-1000 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

[/multipagina]

[multipagina]

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

[/multipagina]