Meteo Inverno – Ultime settimane per la stagione fredda e lo spettro dell’anticiclone incombe, la tendenza

Mese di gennaio che chiude al di sopra delle medie in Italia, un po’ meglio le piogge

Temperature al di sopra della media su base nazionale secondo i dati del CNR per il mese di gennaio 2023. In particolare l’anomalia positiva è stata +0.96 gradi collocandolo all’undicesimo posto tra i più caldi si sempre. Anomalia più importante se si considera il sotto settori delle regioni del Nord con uno scarto dalle medie pari a +1.41 gradi. Un po’ meglio sul fronte delle precipitazioni ma solo per il Centro-Sud, al Nord infatti prosegue lo stato di siccità specie al Nord-Ovest.

Freddo intenso sull’Italia nella prima parte di febbraio con occasioni per neve a bassa quota

Temperature sotto media in Italia da 8 a 10 gradi a causa dell’aria fredda artica che dal weekend ha raggiunto il Mediterraneo. Flusso freddo che interesserà la nostra Penisola per tutta la settimana e andrà attenuandosi solo con l’arrivo del prossimo weekend. Peggioramento meteo nei prossimi giorni specie al Sud dove sono attesi temporali e neve a quote collinari. Neve che potrebbe invece raggiungere quote pianeggianti tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Inverno che potrebbe raggiungere presto il capolinea considerando lo spettro dell’anticiclone

Con la fine della prima decade di febbraio terminerà rapidamente anche il flusso antizonale che alle latitudini mediterranee sta portando clima molto freddo. Secondo i principali modelli la seconda decade di febbraio potrebbe vedere un’evoluzione meteo ben poco dinamica con lo spettro dell’anticiclone che potrebbe incombere per diversi giorni. Ricordiamo inoltre che con febbraio terminerà anche l’inverno in quanto marzo è il primo mese della primavera. Insomma manca ancora molto ma non si esclude affatto una seconda parte di febbraio ben poco fredda e dinamica.

Alta pressione in espansione dal weekend con temperature in aumento anche sopra media

Ultimi aggiornamenti dei modelli che però sembrano piuttosto concordi per una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente con l’arrivo del prossimo weekend. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso.

