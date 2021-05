METEO – Irrompe l’ESTATE nella prima settimana di GIUGNO, con TEMPERATURE oltre i 30 gradi

Situazione meteo in Italia, con instabilità nelle prossime ore

Ancora buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata sarà caratterizzata dall’incursione di aria più instabile, che interesserà marginalmente l’Italia determinando la formazione di piogge e anche temporali a sviluppo pomeridiano. Questa situazione è favorita dalla presenza di un campo di alta pressione situato tra Gran Bretagna e Scandinavia, che permette alle correnti orientali di interessare anche lo stivale. Attese dunque precipitazioni sulle regioni del centro Italia e su quelle del meridione, nonché su rilievi Appenninici e Alpini; possibili fenomeni più intensi si potranno verificare sull’Appennino Imperiese, sul basso Lazio e tra Irpinia, Cilento e Lucania. Si intravede dunque la fine di una primavera molto lunga e dinamica, ma vediamo di farne un resoconto!

Termine di una primavera decisamente perturbata

Meteo primavera – Sta per concludersi la stagione primaverile, che quest’anno è risultata decisamente al di fuori della norma: ricordando i primi due mesi, marzo e aprile, siamo stati interessati più volte da perturbazioni di stampo invernale che hanno dato adito anche a nevicate tardive di rilievo. La neve non è mancata sia sulle Alpi che in Appennino, che hanno fatto registrare notevoli picchi nivometrici. Discorso a parte per le regioni Adriatiche, dove le precipitazioni sono risultate più carenti, complice un numero cospicuo di perturbazioni occidentali. Ma come si avvierà l’estate e quale sarà l’evoluzione della prima settimana di giugno? Andiamo a scoprirlo insieme!

Ancora possibile instabilità fino alla festa del 2 giugno

Meteo 2 giugno – Prima parte della prossima settimana caratterizzata dalla presenza di aria più fredda sul comparto orientale europeo che determinerà fino a martedì 1 giugno, la possibilità di rovesci pomeridiani specie sui rilievi. La giornata del 2 giugno potrebbe essere interessata dal transito di nuvolosità ed un’annessa debole perturbazione, che non dovrebbe dare adito a fenomeni di rilievo. Seconda parte della settimana, che cederà nuovamente ad una rimonta anticiclonica più strutturata e che apporterà tempo più stabile e caldo in italia.

