METEO ITALIA – Transita una PERTURBAZIONE con PIOGGE e qualche TEMPORALE, poi arriva l’ANTICICLONE

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio sull’Europa centro-occidentale, esteso sin verso la Scandinavia. Una saccatura, di conseguenza, scivola sull’Europa orientale, interessando marginalmente anche l’Italia, dove è in transito una debole perturbazione. A seguire il tempo volgerà verso un miglioramento, con possibile arrivo dell’anticiclone subtropicale per la prossima settimana.

Oggi piogge e qualche temporale al centro-sud

Meteo Italia – Una perturbazione collegata alla saccatura in transito sui Balcani, sta scivolando in questa prima parte del mattino sulle regioni centro-meridionali. Molte sono le nubi sulle regioni Peninsulari, con deboli piogge in atto tra Umbria, Lazio, Abruzzo, Toscana meridionale e Molise. Ampie le schiarite al nordest e sulle due Isole Maggiori, mentre una residua nuvolosità si attarda sulle restanti regioni. Nella seconda parte di giornata permarrà il rischio pioggia sulle regioni meridionali Peninsulari, medio-basso Lazio, Appennino centrale ed Alpi occidentali, con acquazzoni e temporali in sviluppo anche tra basso Piemonte e Liguria di Ponente. Altrove saranno prevalenti le schiarite, specie al nordest e sulle due Isole Maggiori.

Avvio di settimana con una residua instabilità

Una lacuna barica tenderà ad isolarsi tra l’Europa orientale ed il comparto balcanico, influenzando marginalmente anche l’Italia. Il tempo volgerà verso un deciso miglioramento nella giornata di domani, ma non mancheranno episodi d’instabilità, specie tra Piemonte e Liguria di Ponente, Appennino centrale e sulle zone interne di Calabria e Sicilia. Martedì 1 giugno la giornata sarà mediamente stabile sull’Italia , ma con nuvolosità in aumento nella seconda parte di giornata per l’avvicinarsi di una debole perturbazione, responsabile di un peggioramento del tempo nel corso della festività del 2 giugno. A seguire potrebbe sopraggiungere l’anticiclone subtropicale, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

