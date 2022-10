Meteo – Irruzione di maltempo con piogge e temporali che raggiungeranno presto l’Italia, ecco quando

Maltempo protagonista su alcune zone del Paese

Un’oscillazione del flusso atlantico nella giornata odierna ha determinato un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, alimentando la fase perturbata che riguarda ormai da giorni l’Italia, seppur in maniera spesso settorialmente circoscritta e comunque con fenomeni sparsi o localizzati. Oggi il maltempo colpisce principalmente la Sardegna infatti, dove è stata diffusa un’allerta meteo dalla Protezione Civile ieri, con isolati rovesci o temporali sui settori interni del centro (specie tirrenici) e in quelli della Sicilia.

Prossime ore maltempo insiste sulla Sardegna

Nel corso delle prossime ore, mentre le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento su tutto il territorio peninsulare che si tradurrà con la cessazione dei fenomeni che riguarderà anche la Sicilia, la Sardegna continuerà ad essere nel mirino del maltempo, con fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio (scopri in quali aree). Le temperature non subiranno significative variazioni rispetto a quanto osservati nei passati giorni, risultando comunque più fresche nelle zone coinvolte dall’instabilità.

Maltempo in espansione per domani

Il fronte di maltempo che in serata colpirà dunque principalmente la Sardegna, si estenderà nel corso della notte e della giornata di domani giovedì 13 ottobre sul territorio peninsulare, centrando principalmente le regioni meridionali e parte di quelle centrali (come Lazio e Abruzzo) stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Rimane pertanto relativamente stabile e asciutto al settentrione, con la fase perturbata che è destinata comunque a durare ancora non molto tempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Venerdì contrassegnato da un miglioramento

Rovesci o temporali si protrarranno sulle aree più a sud del Paese fino alle prime ore della notte di venerdì 14 ottobre, dopo le quali un miglioramento piuttosto evidente avanzerà verso la nostra Penisola, anche grazie alla nuova espansione dell’Anticiclone. Le condizioni meteo finiranno infatti per risultare generalmente stabili e asciutte durante la giornata in questione, accompagnate anche da diverse schiarite e temperature in nuovo aumento.

