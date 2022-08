METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO in ITALIA con CALO TERMICO: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Serata di maltempo al nord, più stabile al centro-sud

Una serata di maltempo attende la nostra Penisola a causa dell’affondo di un debole cavo perturbato di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali anche localmente intensi e a carattere di nubifragio continueranno, dopo questo pomeriggio, ad interessare il settentrione con calo delle temperature, mentre al centro-sud il tempo è previsto migliorare, con l’attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni. Maltempo che si protrarrà al nord anche nella notte, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Giornata di maltempo per l’Italia quella di domani

L’evoluzione precedentemente illustrata, con l’affondo di un debole cavo atlantico sul Mediterraneo centrale per domani mercoledì 31 agosto, prospetta una giornata foriera di maltempo, soprattutto nella prima parte e soprattutto per il nord. Nel pomeriggio rovesci e temporali torneranno a concentrarsi principalmente lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica, con occasionali sconfinamenti in particolare sul versante adriatico. Qualche rovescio è atteso anche sul basso versante tirrenico (Sicilia esclusa) tra mattino e pomeriggio. Tempo che migliorerà in serata quasi ovunque, eccezion fatta per il settore adriatico centrale (Marche in special modo) e con un peggioramento che invece attenderà il nordovest e nella fattispecie il Piemonte e, possibilmente, l’alta Lombardia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni del Nord, Toscana settentrionale e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria di levante, Marche settentrionali, Toscana settentrionale e occidentale; isolate, a carattere di rovescio o temporale, su Umbria orientale, Abruzzo occidentale e settentrionale, Molise centro-occidentale, Campania orientale e meridionale, aree interne della Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, specie sulle aree interne e/o montuose, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-settentrionali, in locale sensibile aumento su Puglia e Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 31 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Arno-Costa, Isole, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.