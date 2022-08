PREVISIONI METEO domani 31 agosto: piogge e temporali in ITALIA ma non su tutte le regioni

Situazione sinottica europea

Un campo d’alta pressione si estende dalla penisola Iberica verso il nord Atlantico con massimi di pressione al suolo fino ai 1030 hPa sul Mare del Nord. Sulla Groenlandia una serie di minimi depressionari si muove lentamente da ovest verso est, con valori fino a 1000 hPa. Una flessione dei geopotenziali in quota lambisce l’Italia, dove avremo in transito un piccolo cavetto d’onda, determinando la formazione di rovesci e temporali come vedremo nei seguenti paragrafi.

Previsioni meteo per domani, 31 agosto

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti, più asciutto altrove. In serata e in nottata piogge sparse su tutte le regioni con locali temporali. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Appennino, sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in movimento verso le coste adriatiche. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo nella notte su Umbria e Toscana. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Campania e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari, più asciutto altrove specie sulle Isole Maggiori. In serata fenomeni in rapido esaurimento ovunque con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

