METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO terrà sotto scacco l’ITALIA fino almeno al WEEKEND, i dettagli

Si è quest’oggi assistito ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dovuto essenzialmente alla discesa di una saccatura depressionaria di matrice atlantica che aggancia una perturbazione africana in risalita quindi dai settori più meridionali del Mediterraneo. Se negli scorsi giorni quindi il maltempo aveva una natura prevalentemente termoconvettiva, nella giornata odierna ha natura decisamente frontale e non a caso colpisce anche le aree meno interne dello stivale e anche talvolta le coste.

Prossime ore ancora piogge e possibili temporali

Un corridoio perturbato rimarrà attivo nel Mediterraneo che collegherà le aree centro-settentrionali a quelle dei settori nordafricani, con piogge, acquazzoni e possibili temporali ancora in arrivo nelle prossime ore e dunque in serata. Le precipitazioni localmente potrebbero risultare anche intense (scopri dove). Sotto il profilo termico si evidenzierà un calo delle temperature che riguarda il centro-nord, mentre al sud i valori rimarranno pressappoco stazionari o addirittura in lieve aumento a causa di un richiamo di correnti più miti.

Finestra di maltempo tiene sotto scacco l’Italia fino al weekend

A partire dalla giornata odierna si è dunque aperta una finestra di maltempo frontale, capace di portare piogge e occasionali temporali a carattere sparso se non addirittura diffuso, come avvenuto e come sta avvenendo dopotutto proprio in queste ore. I principali centri di calcolo prospettano la prosecuzione del maltempo sull’Italia nei prossimi giorni, con le piogge e i possibili temporali in grado di caratterizzare il clima italiano almeno fino al weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo nel weekend colpirà il centro-sud

Nella giornata di domani venerdì 6 maggio le condizioni di maltempo riguarderanno ancora una volta principalmente il centro-nord, mentre nel weekend la perturbazione scivolerà verso i quadranti orientali centrandosi innanzitutto al centro-sud. Piogge, acquazzoni e temporali sono attesi in Sicilia e in Calabria, soprattutto nelle aree joniche, mentre al nord i fenomeni si origineranno in particolare sul settore alpino, da dove si prevedono occasionali sconfinamenti fin sulle pianure. Maltempo che al centro interesserà specialmente Lazio e Abruzzo. I fenomeni mediamente risulteranno moderati, ma localmente non si escludono rovesci consistenti, in un contesto termico previsto comunque più fresco.

