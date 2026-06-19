Meteo – Isolati temporali in atto con relativo miglioramento in vista nelle prossime ore: i dettagli

Stabilità su gran parte del Paese, ma con qualche isolato temporale

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse spesso e volentieri stabili e asciutte, con qualche isolato temporale in formazione sulle Alpi e sugli Appennini nel corso di questo pomeriggio. I fenomeni sono risultati occasionalmente intensi e accompagnati da grandinate, con temperature che, tuttavia, subiscono mediamente un ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Anticiclone africano dominante sul Mediterraneo centro-occidentale

Un campo di Alta pressione di origine africana si impone sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale assicurando, come scritto nel precedente paragrafo, in larga parte stabilità e relativo bel tempo, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specie lungo le zone costiere e l’immediato entroterra. Una fase, iniziata già da qualche giorno, che è destinata a protrarsi ancora a lungo, come approfondiremo in appositi editoriali.

Relativo miglioramento in arrivo in serata, in un contesto localmente ancora perturbato

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo è atteso sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore con gran parte della fenomenologia in esaurimento. Tuttavia, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nucleo temporalesco potrebbe innanzitutto sconfinare fin su alcune delle pianure del nord nella prima parte di serata, e poi insistere su altre aree del nostro Paese anche nella seconda parte di serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili temporali e grandinate nel Trentino Alto Adige in serata

La seconda parte di serata vedrà un generale miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese in grado di interessare tutti i settori, meno che il Trentino Alto Adige, dove qualche nucleo temporalesco potrebbe ancora abbattersi, accompagnato da possibili grandinate. Anche questi fenomeni sono comunque destinati ad esaurirsi entro la prossima notte, con temperature che, nel complesso, sull’Italia, sono attese in ulteriore e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con notte tropicale in molte zone di pianura.

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