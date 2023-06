Meteo Italia – Acquazzoni e temporali senza sosta, diramata l’allerta meteo anche per la giornata odierna; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala europea

Campo anticiclonico ben saldo tra Regno Unito ed Atlantico con valori al suolo sino a 1030 hPa, alimenta una circolazione in quota fresca ed instabile sull’Europa centro-meridionale. Nonostante il campo barico sia livellato attorno ai 1015 hPa, permangono infatti condizioni atmosferiche ancora improntate verso una generale instabilità anche sull’Italia, dove tende a risalire un sistema nuvoloso afro-mediterraneo. Una blanda saccatura è in transito tra Scandinavia ed est Europa, seguita da masse d’aria più fredde, mentre il caldo estivo è ancora lontano da gran parte del Continente.

Anche oggi attesi nuovi temporali sull’Italia

Meteo Italia – Permane sul nostro Paese una circolazione fresca in quota, responsabile di condizioni atmosferiche ancora particolarmente instabili, ma da sud risale un sistema nuvoloso afro-mediterraneo. Anche la giornata odierna sarà infatti caratterizzata da acquazzoni e temporali, localmente intensi, sui settori interni ed occasionalmente anche sulla Pianura Padana. Nel contempo un sistema nuvoloso collegato ad una ciclogenesi afro-mediterranea risale verso la Sardegna con piogge e temporali sull’Isola, in parziale estensione dalla sera anche alle regioni centrali. Le temperature oscilleranno attorno alle medie del periodo. Situazione meteorologica che ci terrà compagnia anche nel corso della prossima settimana, con la stagione estiva meteorologica che è iniziata piuttosto in sordina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di nubifragio, prestare quindi attenzione all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e consultabile nel prosieguo dell’articolo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso sabato 3 giugno dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone alpine e prealpine di Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, su Marche e Abruzzo, su Sardegna, Toscana, Puglia settentrionale e zone interne delle restanti regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul Settentrione, su Sardegna, Umbria, sui settori orientali di Lazio e su quelli occidentali di Marche e Abruzzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata odierna, domenica 4 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sardegna: Campidano, Iglesiente.

