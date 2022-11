Meteo – Dicembre è in arrivo, ma l’inverno latita: vuoto barico per inizio mese, Italia contesa tra il maltempo e la stabilità

Tempo più stabile sulla nostra Penisola

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano condizioni meteo decisamente più stabili in questa seconda parte di giornata, dopo che la prima è stata caratterizzata da piogge e temporali residui che hanno colpito soprattutto la Calabria e la Sicilia, per le quali (e non solo) ieri la Protezione Civile aveva già diramato un’allerta. Tale miglioramento è dovuto all’allontanamento della perturbazione che ha favorito un nuovo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, che ha anch’esso tutta l’aria di essere particolarmente breve.

Pausa dal maltempo breve, nuova ondata di maltempo in arrivo la prossima settimana

La pausa dal maltempo sarà tuttavia breve e si protrarrà fino alla serata di domani lunedì 28 novembre, quando qualche iniziale rovescio potrebbe comunque interessare alcune delle aree più occidentali del Paese (scopri quali). A partire infatti dalle prime ore di martedì 29 novembre condizioni meteo torneranno sensibilmente a peggiorare sulla nostra Penisola, aprendo una fase perturbata che riguarderà ancora una volta principalmente le regioni centro-meridionali (non risparmiando questa volta parzialmente alcune aree del settentrione).

Dicembre in arrivo, ma dell’inverno effettivo sembra non esserci traccia

Il mese di dicembre è in arrivo e, nonostante all’inizio del mese corrisponda anche l’inizio dell’inverno meteorologico, dell’inverno effettivo non c’è traccia, stando alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo. Infatti, le ondate di freddo restano ancora ben alla larga dalle nostre latitudini, con i primi giorni del mese che saranno invece contrassegnati da una lacuna barica, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Lacuna barica ad inizio mese, Italia tra maltempo e stabilità, ma senza eccessi

Una lacuna barica sembra interessare il Mediterraneo centrale per i primi giorni del mese di dicembre, con l’Italia che sarà contesa tra il maltempo e la stabilità, ma senza particolari eccessi. Piogge e occasionali temporali si formeranno in maniera isolata o sparsa, mentre le temperature saranno più o meno allineate alla media del periodo, con il freddo invernale che sembra rimanere alla larga. Un aumento di geopotenziale è inoltre previsto per il prossimo fine settimana su cui è assolutamente prematuro fare qualsiasi tipo di azzardo previsionale attualmente: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

