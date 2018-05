Meteo Italia: al via un nuovo e intenso peggioramento su quasi tutta la Penisola, si inizia dal Nord. I dettagli del tempo atteso oggi e nei prossimi giorni

Meteo Italia: al via un nuovo e intenso peggioramento su quasi tutta la Penisola, si inizia dal Nord – La situazione meteo in Italia è attualmente caratterizzata dall’arrivo di una nuova e intensa perturbazione che tenderà a concentrarsi in particolar modo sulle regioni settentrionali nella giornata di oggi, domenica 13 maggio 2018, portando con se maltempo diffuso e temporali localmente molto intensi a partire dal Nord Ovest, in estensione ai rimanenti settori nel corso delle ore pomeridiane e serali. Gli accumuli potranno presentarsi anche abbondanti e i fenomeni risultare a carattere di nubifragio tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Al peggioramento è inoltre associato un robusto calo delle temperature che porterà la neve a cadere a quote medio alte sia sull’arco alpino che sull’Appennino settentrionale. Sarà questo il leit-motiv che ci accompagnerà anche nei giorni a seguire per l’isolamento di un intenso nucleo instabile in quota almeno fino alla metà della settimana entrante.